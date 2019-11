Secretario de Energía de EU afirma que Trump es el 'elegido' de Dios

Washington.- El Secretario de Energía, Rick Perry, cree que el presidente Donald Trump fue elegido por Dios para dirigir al país, y comparó al mandatario a una variedad de reyes bíblicos con ciertos defectos morales, informó The Washington Post.

“Dios ha utilizado a personas imperfectas a lo largo de la historia. El rey David no fue perfecto. Saúl no fue perfecto. Salomón no fue perfecto”, dijo Perry en una entrevista en Fox News.

El propio Trump causó revuelo en agosto cuando se describió a sí mismo en términos aparentemente mesiánicos: en una ocasión, miró al cielo mientras se hacía llamar “el elegido” para manejar la política comercial, y citó las palabras de un locutor de radio teórico de la conspiración que comparó a Trump con el “Rey de Israel” y “la segunda venida de Dios”.

Perry dice que le dijo al presidente que semejante descripción de sí mismo, que algunos críticos tomaron como egoísta o incluso una blasfemia, era correcta.

“‘Señor presidente... usted dijo que era el elegido’”, según recordó Perry haberle dicho al mandatario en la Oficina Oval. “Le dije: ‘Usted Estaba... Está aquí en este tiempo porque Dios la ha ordenado’”.

Perry señaló que él cree que Barack Obama también fue ordenado por Dios para la presidencia.

Es una opinión común entre algunos cristianos evangélicos. Algunos de los más acérrimos defensores de Trump, como Franklin Graham, que a menudo lo comparan con reyes ciertos bíblicos que en su momento cometieron graves pecados, pero que son importantes, especialmente el Rey David, quien escribió los hermosos Salmos y mató a Goliat, pero también embarazó a Betsabé y luego planeó la muerte de su esposo.