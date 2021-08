Secretario de Defensa de EU se dice orgulloso de haber participado en Afganistán

Estados Unidos— El secretario de la Defensa Lloyd Austin dijo que se “siente orgulloso de aquellos a los que sirvió y dirigió” en un comunicado que marca el final del conflicto en Afganistán.

“Por mi parte, me siento orgulloso de haber sido parte de esta guerra. Me siento orgulloso de los hombres y mujeres que dirigí. Me siento orgulloso de las personas a las que serví y dirigí. Y me siento orgulloso de las intrépidas y resilientes familias que hicieron que fuera posible lo que hicimos”, dijo Austin.

También agregó que los esfuerzos de evacuación fueron “históricos” y que “ningún otro ejército en el mundo hubiera podido lograr lo que nosotros y nuestros aliados y colaboradores conseguimos en un corto período de tiempo”.

“Esa es una demostración no sólo de la capacidad de nuestras fuerzas y su valentía sino también de nuestras relaciones y las capacidades de nuestros aliados y colaboradores”, agregó.