Se va Trump a segundo juicio por difamacion tras seguir insultando a escritora

Nueva York.- Al jurado en Manhattan le harán una pregunta en esta semana: ¿Cuánto dinero deberá pagarle el ex presidente Donald J. Trump a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después que ella lo acusó de violarla?

El encuentro que tuvo Carroll hace décadas en la tienda departamental Bergdorf Goodman, en la que dijo que Trump la empujó contra la pared de un vestidor, le bajó las pantimedias y la atacó sexualmente fue el enfoque del juicio del año pasado.

En el mes de mayo, un jurado le otorgó a Carroll más de 2 millones de dólares por el ataque y casi 3 millones de dólares por difamación debido a la declaración que hizo Trump en octubre del 2022 catalogando su reclamo como “un completo engaño”.

El juicio que empezará este martes de enfocará en otras declaraciones que hizo Trump en junio del 2019, directamente después que Carroll dio a conocer sus alegatos en una revista de Nueva York.

En esa ocasión, Trump dijo que su reclamo era “totalmente falso” agregando que nunca conoció a Carroll, una ex columnista de consejos en la revista Elle y que ella inventó la historia para vender un libro.

Ahora, Trump dice que desea asistir y testificar en el juicio de Carroll, algo que no hizo en el caso anterior.

Eso provocó una candente disputa entre los abogados de Carroll de 80 años y Trump de 77 años, sobre lo que el ex presidente pueda decir si sube al estrado y si traspasará los estrictos límites que el juez ha impuesto.

El juez Lewis A. Kaplan, decidió que tomando en cuenta la conclusión del jurado en el primer juicio, Trump no puede ahora refutar la versión de eventos de Carroll ---- como frecuentemente lo hace en declaraciones públicas.

“Trump no puede ofrecer ningún testimonio, evidencia ni argumento que sugiera o implique que no atacó sexualmente a Carroll, que ella fabricó la versión del ataque o que no tenía ningún motivo para hacerlo”, escribió el juez Kaplan en su opinión del 9 de enero.