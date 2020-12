Se va fiscal general; no le hizo ‘juego’ al presidente

The Washington Post

Washington— William Barr renunciará como fiscal general, poniendo fin a un mandato en el que los críticos dicen que utilizó repetidamente al Departamento de Justicia para ayudar a los aliados del presidente Donald Trump, sólo para que Trump se volviera contra él cuando no anunció investigaciones de enemigos políticos. Reclamaciones de la Cámara de fraude electoral generalizado.

Trump reveló la medida en Twitter, escribiendo que él y Barr tuvieron una “agradable reunión” en la Casa Blanca, y que Barr “se iría justo antes de Navidad para pasar las vacaciones con su familia”. Trump también publicó una copia de la carta de renuncia de Barr, en la que Barr indicó que le había proporcionado al presidente una “actualización” sobre la revisión del departamento de las acusaciones de fraude electoral.

La carta de Barr decía que estaba “muy honrado” de haber servido en la administración y elogiaba a Trump por sus “muchos éxitos y logros sin precedentes”. Trump en Twitter afirmó de Barr: “Nuestra relación ha sido muy buena, ¡ha hecho un trabajo excelente!”.

Pero en público y detrás de escena, la relación de los hombres se había agriado significativamente en varios frentes, y una persona dijo que apenas habían hablado directamente en los últimos meses. Un alto funcionario de la Casa Blanca, que al igual que otros habló bajo condición de anonimato, insistió en que Barr renunció por su propia voluntad.

“No fue despedido”, dijo el funcionario.

Trump había expresado su frustración con Barr en los últimos días porque Barr no reveló antes de las elecciones que Hunter Biden, el hijo del presidente electo Joe Biden, estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia. Trump le dijo a Fox News este fin de semana que Barr “debería haber intervenido” en el asunto.

“Todo lo que tenía que hacer era decir que se está llevando a cabo una investigación”, dijo Trump, y luego agregó: “Cuando se afecta una elección, Bill Barr, francamente, hizo lo incorrecto”.

Antes de eso, Trump había estado molestando a su fiscal general por no tomar medidas públicas previas a las elecciones en una investigación separada, dirigida por el fiscal federal en Connecticut John Durham, que está examinando la investigación del FBI sobre la campaña de Trump en 2016. Esa ira se intensificó recientemente cuando Barr rompió públicamente con el presidente y declaró que “no había visto un fraude a una escala que pudiera haber tenido un resultado diferente en las elecciones”, mientras que virtualmente reveló que secretamente había nombrado a Durham un abogado especial en octubre.

La medida le dio a Durham una mayor protección legal y política para continuar con su trabajo, y debido a que no se anunció hasta después de las elecciones, no tuvo ningún beneficio político para Trump. Trump había querido algún tipo de informe público, le habían dicho previamente a The Washington Post personas familiarizadas con el asunto.

El miércoles, Hunter Biden anunció que estaba siendo investigado por fiscales federales en Delaware por posibles delitos fiscales. Desde 2018, según personas familiarizadas con el asunto, los agentes federales han estado explorando si Hunter Biden no informó ingresos de acuerdos comerciales relacionados con China, una investigación políticamente explosiva que probablemente desafiará al Departamento de Justicia en la administración entrante.

Que la investigación se hubiera mantenido en gran parte en secreto, molestó a Trump y empeoró su relación con Barr. La semana pasada, 27 republicanos de la Cámara de Representantes le escribieron a Trump instándolo a que le diera instrucciones a Barr para que nombrara un abogado especial para investigar el fraude electoral porque, dijeron, el Departamento de Justicia no estaba tomando las acusaciones en serio.

La carta de Barr indicó que su último día sería el 23 de diciembre. Trump escribió en Twitter que Barr sería reemplazado de manera interina por el funcionario número dos del Departamento de Justicia, Jeffrey Rosen.

Barr les había dicho a sus asociados en las últimas semanas que podría dejar su puesto antes de que la administración Trump llegara a su fin, una posibilidad que había estado considerando desde poco después del día de las elecciones, cuando quedó claro que Biden había ganado.

Pero después de que surgieron informes noticiosos sobre esa consideración, un funcionario del Departamento de Justicia retrocedió y dijo: “La intención del fiscal general [A.G.] es y ha sido quedarse mientras el presidente lo necesite”. Cercanos a Barr también habían dicho anteriormente que quería quedarse si Trump ganaba un segundo mandato.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump discutió el despido de Barr tan recientemente como el viernes, pero no estaba claro si el presidente hablaba en serio. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, había criticado a Barr con el presidente en varias ocasiones, dijeron funcionarios.

Pero las críticas del presidente a Barr en los últimos días atrajeron oposición, incluso de aliados republicanos típicamente fervientes. En una entrevista a fines de la semana pasada, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, presidente del Comité Judicial del Senado, dijo que tenía fe en Barr, aunque sabía que Trump estaba frustrado.