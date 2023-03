Se unen 11 bancos para ayudar a First Republic

Nueva York.— Once de los bancos más grandes de Estados Unidos anunciaron ayer jueves un paquete de rescate de 30 mil millones de dólares para First Republic Bank en un esfuerzo por evitar que se convierta en el tercero en quebrar en menos de una semana y evitar una crisis bancaria más amplia.

First Republic, con sede en San Francisco, atiende a una clientela similar a Silicon Valley Bank, que quebró la semana pasada después de que los depositantes retiraran alrededor de $40 mil millones en cuestión de horas. El Signature Bank de Nueva York cerró el domingo. Parece que First Republic, que tenía depósitos por un total de $176.4 mil millones al 31 de diciembre, enfrentaba problemas similares.

El grupo de 11 detrás del paquete de rescate confirmó que otros bancos no identificados habían visto grandes retiros de ingresos no asegurados. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos asegura depósitos de hasta $250 mil para cuentas individuales.

Las acciones de Republic cayeron más del 60% el lunes, incluso después de que dijera que había obtenido fondos adicionales de JPMorgan y la Reserva Federal.

El paquete de rescate trajo recuerdos de la crisis financiera de 2008, cuando los bancos acudieron colectivamente en ayuda de otros más débiles en los primeros días de la crisis. Luego, los bancos se compraron entre sí en acuerdos apresurados para evitar que la crisis se extendiera aún más.

Los 30 mil millones de dólares en depósitos no asegurados se consideran un voto de confianza en First Republic, cuya franquicia bancaria antes de la semana pasada era a menudo la envidia de la industria. El banco atendía a clientes adinerados, muchos de ellos multimillonarios, y les ofrecía generosas condiciones financieras. The Wall Street Journal informó que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, obtuvo una hipoteca a través de First Republic.

Las acciones del banco habían bajado hasta un 36% el jueves temprano, pero subieron después de los informes de que se estaba trabajando en el paquete de rescate. La acción cerró con un alza del 10%.

Como parte del paquete de ayuda, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo acordaron colocar cada uno $5 mil millones en depósitos no asegurados en First Republic. Morgan Stanley y Goldman Sachs depositarán $2.5 mil millones cada uno. Los $5 mil millones restantes consistirían en contribuciones de mil millones de BNY Mellon, State Street, PNC Bank, Truist y US Bank.

“Las acciones de los bancos más grandes de Estados Unidos reflejan su confianza en el sistema bancario del país”, dijeron los bancos en un comunicado.

En particular, los empresas acudieron al rescate de uno de sus competidores, mientras que Silicon Valley Bank fracasó porque sus clientes más cercanos y leales (capitalistas de riesgo y nuevas empresas) abandonaron la compañía ante la primera señal de problemas.

“Estamos desplegando nuestra fortaleza financiera y liquidez en el sistema más grande, donde más se necesita”, dijeron los bancos.

Los reguladores bancarios de la nación también emitieron un comunicado elogiando el paquete de rescate.“Esta muestra de apoyo de un grupo de grandes bancos es muy bienvenida y demuestra la resiliencia del sistema”, dijeron en una declaración conjunta.

La apuesta de la suma millonaria en First Republic se considera un baluarte contra futuras corridas bancarias.