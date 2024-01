Se une Trump a moción para descalificar a fiscal del caso de Georgia

The New York Times | Fani Willis spoke at Big Bethel African Methodist Episcopal Church in Atlanta this month

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- Abogados del ex presidente Donald J. Trump se unieron este jueves al esfuerzo para descalificar a Fani T. Willis del caso de interferencia electoral en contra de Trump en Georgia, debido a que tiene un conflicto de interés al contratar a su pareja romántica para ayudarla a procesar el caso. Los abogados de Trump también presentaron un nuevo argumento para descartar a Willis, quien es la procuradora de Distrito del Condado Fulton: que violó las reglas de la barra de abogados estatal cuando dijo en un discurso reciente que el racismo estaba detrás del esfuerzo para removerla del caso. La noticia de la supuesta relación surgió el 8 de enero en un documento presentado por Michael Roman, uno de los co-acusados de Trump en el caso de Georgia. Seis días después, Willis, quien es afroamericana, pronunció un discurso en una iglesia de Atlanta en el que sugirió que la critican por haber contratado al fiscal especial Nathan J. Wade, quien también es afroamericano. Willis no ha confirmado ni negado tener una relación con Wade, aunque se le ordenó que proporcione una respuesta por escrito a la moción de Roman la próxima semana. El documento presentado el jueves por los abogados de Trump catalogaron los comentarios de Willis como “un esfuerzo flagrante y calculado para fomentar un sesgo racial en este caso al denunciar públicamente a los acusados por haberse atrevido a cuestionar su decisión de contratar a un afroamericano”. Anteriormente, Trump acusó a Willis de ser una fiscal “racista” y dijo lo mismo de otros fiscales afroamericanos que han presentado casos en su contra. Los abogados le pidieron al juez que preside el caso de Georgia, Scott McAfee de la Corte Superior del Condado Fulton, que descarte la acusación y descalifique a Willis, a cualquier fiscal especial y todos sus colaboradores. PUBLICIDAD