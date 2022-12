Se saltan estadounidenses último refuerzo anti-Covid pese a aumento en muertes

Pleasant Hill, California.— Bonnie Ronk es algo así como una matriarca de la salud pública en un Centro para personas mayores en un liberal suburbio del norte de California.

Cuando Ronk, una bisabuela cuyo andador rojo lleva una calcomanía que dice "La Jefa", les dice a sus compañeros que se tapen la nariz con los cubrebocas, lo hacen. Cuando recibió ambas dosis de la vacuna Covid y un refuerzo y les dijo a otros que hicieran lo mismo, lo hicieron.

Pero incluso Ronk, de 79 años, no ha recibido el último refuerzo de Covid, que se actualizó para proteger contra la variante Ómicron y está disponible desde septiembre. Ella dijo que no sabía sobre eso.

En todo Estados Unidos, donde alrededor del 94 por ciento de las personas mayores de 65 años recibieron sus vacunas iniciales contra el covid, solo el 36 por ciento recibió la vacuna actualizada, conocida como refuerzo bivalente, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las personas mayores han ofrecido una variedad de explicaciones: no lo sabían, no pudieron encontrarla o no estaban convencidos de su valor.

A medida que la pandemia se acerca a su tercer invierno, y las hospitalizaciones y muertes por covid aumentan una vez más, a los expertos les preocupa que no exista un plan efectivo para actualizar las vacunas de los estadounidenses más vulnerables. Hace dos años, cuando se introdujeron por primera vez las vacunas contra el covid, el gobierno federal envió equipos a miles de hogares de ancianos y centros comunitarios para vacunar a las personas mayores, lo que frenó la devastación del virus.

Pero en lo que va del otoño, la Casa Blanca solo ha ofrecido subvenciones a organizaciones comunitarias para vacunar a las personas mayores, sin la estrategia de mensajes claros o el apoyo logístico que más necesitan, dijeron muchos cuidadores y ejecutivos de hogares de ancianos en entrevistas.

“El apoyo gubernamental y filantrópico se siente inexistente”, dijo Debbie Toth, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Choice in Aging, quien ayudó a llevar miles de las vacunas iniciales a los centros de atención para adultos y complejos de viviendas en el este de la Bahía de California a principios de 2021.

La disminución de la inmunidad de las personas mayores ha transformado en gran medida la pandemia de covid en los Estados Unidos de una amenaza contra los no vacunados a una contra los ancianos, muchos de los cuales alguna vez estuvieron bien protegidos. Las personas mayores de 70 años están ingresando en un hospital con Covid a un ritmo cuatro veces superior al de la población general.