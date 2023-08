Se preparan California y México para el desastre

The New York Times | Los residentes se apresuran a llenar sacos de arena y recargar los generadores antes de que llegue el clima extremo The New York Times | Hasta ayer viernes, Hilary se encontraba a unas 350 millas (563 km) al sur de Cabo San Lucas, México

Nueva York.- A medida que el huracán Hilary se dirige hacia el norte, el sur de California y México se preparan para una tormenta rara y poderosa que podría producir inundaciones repentinas peligrosas y vientos sostenidos que no se han visto en décadas. Los residentes se apresuran a llenar sacos de arena y recargar generadores antes de que llegue el clima extremo, y los funcionarios de emergencia advierten que las carreteras pueden inundarse y establecer centros de evacuación. El huracán de categoría 4 es tan inusual que ha llevado al Centro Nacional de Huracanes a emitir una alerta de tormenta tropical para California por primera vez en su historia. Actualmente, se proyecta que Hilary toque tierra en Baja California el domingo y se mueva hacia el norte como una tormenta tropical cerca de San Diego y a través de los desiertos y las montañas al este de Los Ángeles, aunque su camino aún podría desviarse hacia otro lugar. En California, las comunidades del desierto y las montañas son motivo de especial preocupación. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de cinco a ocho pulgadas de lluvia en el Valle de Coachella, a unas 120 millas (193 kilómetros) al este de Los Ángeles. La tormenta tropical podría obligar a numerosas evacuaciones y rescates, así como una escorrentía mortal que puede "arrasar valles mientras aumenta la susceptibilidad a deslizamientos de rocas y lodo", dijo la agencia. Es alarmante "El riesgo en los desiertos del sureste es realmente alarmante", dijo Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California en Los Ángeles, refiriéndose a áreas como el Parque Nacional Joshua Tree en la parte sureste del estado. "Estamos hablando, en algunos casos, de lluvias de varios años". Hasta ayer viernes, Hilary se encontraba a unas 350 millas (563 km) al sur de Cabo San Lucas, México, lo que causó especial preocupación en la península de Baja California. Hilary representa una amenaza para todo el estado mexicano, hogar de 3.8 millones de habitantes, dijeron el viernes las autoridades locales durante una reunión en Tijuana con periodistas y otros funcionarios. Catalino Zavala, secretario general del estado, dijo que estarían disponibles 80 albergues temporales para recibir hasta 9 mil personas. "Es un poco más grave de lo que esperábamos", dijo Armando Ayala Robles, alcalde de la ciudad de Ensenada. De especial preocupación son la isla rocosa de Cedros, frente a la costa oeste del estado y hogar de unas 3 mil personas, y San Quintín, un centro agrícola de la región que poco a poco se ha convertido en un destino turístico costero. Hilary arrojará hasta 10 pulgadas de lluvia en el estado de Baja California de sábado a lunes, una cantidad extremadamente inusual dado que el estado, conocido por su clima seco, generalmente recibe alrededor de ocho pulgadas durante todo el año, dijeron las autoridades. Probables cortes de energía y comunicaciones El servicio meteorológico nacional de México pronosticó que dadas las lluvias y ráfagas de viento de hasta 62 millas (99 kilómetros) por hora, se esperaban inundaciones y deslizamientos de tierra. También es probable que ocurran cortes de energía y pérdida de comunicaciones. El Ejército Mexicano ha desplegado casi 14 mil soldados en la ciudad de Mexicali, justo al sur de la frontera con Estados Unidos, y en los estados de Baja California Sur, Jalisco y Colima, que esperan hasta seis pulgadas de lluvia el viernes incluso sin que el huracán toque tierra allí. Se desplegaron más efectivos en otros estados del occidente y centro de México, donde se pronostican intensas lluvias. En el condado de San Diego, la parte más al sur de California, había planes para mantener a los salvavidas de servicio durante todo el fin de semana debido a las peligrosas condiciones del oleaje, y se recurrió a personal de emergencia adicional para abordar las inundaciones. "Hay personas que viven en los cañones y áreas bajas, y queremos estar preparados", dijo David Gerboth, asistente del jefe de bomberos del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego. Del otro lado de la frontera En el condado de Orange, al norte, los residentes estaban tratando de dar sentido al hecho de que una tormenta tropical se dirigía hacia ellos, un fenómeno que pocos californianos vivos en la actualidad han enfrentado. La última vez que uno tocó tierra en el sur de California fue en 1939, inundando Los Ángeles y matando a casi 100 personas. Los expertos dicen que casi no hay riesgo de que la tormenta toque tierra en California como un huracán, porque las bajas temperaturas del océano en esta parte del Pacífico y la atmósfera estable no son propicias. Se espera que Hilary se debilite a tormenta tropical cuando llegue al sur de California. Aun así, los efectos de tal tormenta podrían ser devastadores.