Se prepara EU para más ataques de ISIS en Kabul

Victor J. Blue / The New York Times | A victim of the bombings arriving at the Emergency Hospital in Kabul, Afghanistan

Washington— Las tropas estadounidenses en Kabul se están preparando para más ataques del Estado Islámico, que podrían incluir coches bomba o lanzamiento de cohetes en el aeropuerto, incluso cuando los esfuerzos de evacuación disminuyen, dijo un alto comandante de Estados Unidos, publicó The Washington Post. Un bombardeo cerca de la puerta de un aeropuerto mató ayer a 13 miembros del servicio estadounidense y a decenas de afganos que huían de los talibanes, lo que marcó el día más mortífero para las fuerzas estadounidenses en Afganistán en una década. Una filial local del Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque. "Creemos que es su deseo continuar con esos ataques, y esperamos que esos ataques continúen", dijo a la prensa el general de la Infantería de Marina Kenneth "Frank" McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos. Dijo que las fuerzas estadounidenses estaban compartiendo información con los combatientes talibanes en los puestos de control fuera del aeropuerto. “Y continuaremos coordinando con ellos a medida que avancen”, dijo.