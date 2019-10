Se prepara Cámara Baja para votar reglas de juicio político contra Trump

Washington.- La Cámara de Representantes tendrá este jueves su primera votación formal sobre la investigación de juicio político al presidente Trump. Se espera que los legisladores voten en gran medida siguiendo las líneas del partido para adoptar una resolución que establecerá reglas para la próxima fase de la investigación, incluidas las audiencias públicas y la redacción de artículos de juicio político contra el presidente.

La votación es un giro sorprendente para los demócratas de la Cámara. Durante semanas, se han resistido a la acción de piso formal, temiendo que una votación pueda perjudicar las perspectivas de reelección de los miembros en distritos columpios amigables con Trump, donde los votantes quieren que se centren más en temas como el empleo y el alto precio de los medicamentos recetados que en un esfuerzo aparentemente inútil para derrocar al presidente.

Pero después de una serie de revelaciones explosivas sobre la campaña de presión del presidente para obligar a Ucrania a investigar a sus rivales políticos, los demócratas están convencidos de que el público está detrás de la investigación, y están listos para llamar al engaño de los republicanos que han estado exigiendo una votación en el suelo.

La presidenta Nancy Pelosi ha programado la votación para el jueves por la mañana.

En qué consiste el voto

La votación se basa en una resolución que establecería reglas para la fase pública de una investigación de juicio político que hasta ahora se ha llevado a cabo exclusivamente a puerta cerrada. Autorizaría al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el panel que ha estado liderando la investigación y realizando deposiciones privadas, para convocar audiencias públicas y producir un informe que guiará al Comité Judicial mientras considera si redactar artículos de juicio político contra el presidente Trump.

La medida también otorgaría al presidente derechos en el Comité Judicial, permitiendo a sus abogados participar en audiencias y dando a los republicanos la oportunidad de solicitar citaciones para testigos y documentos. Pero la Casa Blanca dice que todavía no proporciona "derechos básicos del debido proceso", y los republicanos se quejan de que su capacidad para emitir citaciones es limitada. Necesitarían el consentimiento de los demócratas, o el voto de la mayoría de los miembros. Eso ha sido estándar en anteriores destituciones modernas. La mayoría tiene la última palabra sobre cómo se desarrollan los procedimientos.

Lo que significa

La votación será la primera vez que la Cámara de Representantes completa quede registrada en la investigación de juicio político desde que los demócratas anunciaron el mes pasado que estaban comenzando su investigación sobre los tratos de Trump con Ucrania. Y si bien no es un voto formal para abrir un proceso de juicio político, es casi seguro que se lo ve como una medida de aprobación o desaprobación del proceso.

Los republicanos han estado exigiendo un voto formal para autorizar la investigación de juicio político, como se hizo en el caso del presidente Bill Clinton, quien fue acusado en la Cámara pero absuelto por el Senado, y el presidente Richard M. Nixon, quien renunció en lugar de enfrentar un juicio político. La Constitución no requiere un voto de autorización, ni las reglas de la Cámara lo requieren, y los demócratas han dicho repetidamente que no es necesario un voto de autorización.