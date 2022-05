Se ‘perdieron’ 500 mil texanos en el Censo 2020

Texas— Tropezado por la política y la pandemia, y con solo una inversión de última hora en promoción por parte del estado, el censo de 2020 probablemente subestimó la población de Texas en aproximadamente un 2 por ciento, la Oficina del Censo de EU dijo el jueves.

El conteo nacional de una vez por década colocó la población oficial de Texas en 29 millones 145 mil 505 después de que ganó la mayor cantidad de residentes de cualquier estado en la última década, ganando dos escaños adicionales en el Congreso. En un análisis posterior al conteo utilizando los resultados de la encuesta de los hogares, la oficina estimó que el conteo de las personas que viven en los hogares de Texas, una población ligeramente más pequeña que la población total, no logró encontrar más de medio millón de residentes. Eso es el equivalente a perderse la población entera de Lubbock, Laredo y algo más.

El conteo insuficiente significa que muchos residentes no figuraban en los datos utilizados por los legisladores estatales el año pasado para rediseñar los distritos legislativos y del Congreso para distribuir el poder político. Durante la próxima década, el conteo insuficiente también se incorporará a los datos utilizados por los gobiernos y la industria para planificar y proveer para las comunidades.

Texas es solo uno de los seis estados que la oficina determinó que tenían un recuento insuficiente estadísticamente significativo. Los otros fueron Arkansas, Florida, Illinois, Mississippi y Tennessee.

El censo se refleja en la vida cotidiana de los texanos y ayuda a determinar la distribución de millones de dólares en fondos y servicios. Desempeña un papel en las decisiones sobre dónde se construyen las tiendas de comestibles, cuántos dólares se necesitan para financiar adecuadamente los programas para la primera infancia, qué caminos se construyen o reparan y si las escuelas serán lo suficientemente grandes.

El recuento insuficiente sigue a la negativa del liderazgo republicano estatal antes del censo de destinar fondos significativos para lograr un conteo preciso, rechazando las propuestas de los legisladores demócratas de crear un comité de divulgación estatal y reservar millones de dólares en subvenciones para los esfuerzos de divulgación local.

Incluso cuando otros estados invirtieron millones de dólares en campañas del censo, Texas dejó que los gobiernos locales, las organizaciones sin fines de lucro e incluso las iglesias trataran de llegar a los millones de texanos que pertenecen a las categorías de personas que históricamente han sido ignoradas por el conteo: inmigrantes, personas que viven en la pobreza y que no hablan inglés, por nombrar algunos.

Ya sin fondos estatales, los esfuerzos locales de captación y divulgación que dependían del contacto en persona fueron interrumpidos por la pandemia de coronavirus justo cuando estaban aumentando en la primavera de 2020. La oficina extendió el tiempo de conteo durante unos meses, pero Trump Posteriormente, la administración aceleró el plazo.

A medida que Texas se quedó atrás en el conteo en comparación con otros estados, los organizadores lucharon por llegar a los grupos con mayor riesgo de ser perdidos mientras la pandemia continuaba devastando sus comunidades. No fue hasta la hora 11 que Texas lanzó silenciosamente una búsqueda repentina de una campaña publicitaria multimillonaria para promover el conteo utilizando dólares federales de ayuda por COVID.

Para entonces, con solo un mes de conteo para el final, la tasa de auto-respuesta para los hogares de Texas apenas había superado el 60 por ciento. Los trabajadores del censo hicieron un seguimiento en persona de los hogares que no habían respondido, la proporción de hogares contabilizados aumentó, pero Texas se mantuvo muy por detrás de otros estados y varios puntos porcentuales del promedio nacional.

La oficina del gobernador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El análisis de la Oficina del Censo también descubrió un sobreconteo estadísticamente significativo en ocho estados: Delaware, Hawái, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Ohio, Rhode Island y Utah.

Debido a que se basa en la comparación del censo de 2020 con una encuesta de población de seguimiento, el conteo insuficiente de Texas es más una conjetura estadística y tiene un margen de error. En el caso de Texas, la oficina estima que el conteo insuficiente podría haber sido tan grande como 3.27 por ciento o tan pequeño como 0.57 por ciento. Al limitar su análisis a las personas que viven en hogares, deja fuera a las personas que viven en dormitorios universitarios, prisiones y otros alojamientos grupales.

La oficina no reportó subconteos estadísticamente significativos después del censo de 2010.

La oficina no proporcionará cifras de conteo insuficiente más detalladas para determinar qué áreas del estado o residentes no se incluyeron en el censo. Pero a principios de este año, informó que las comunidades no quedaron igualmente excluidas. A nivel nacional, el censo subestimó significativamente a las comunidades de color, y no incluyó a los residentes hispanos en una tasa del 4,99 por ciento, más del triple de la tasa del censo de 2010.