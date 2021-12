Se oponen mineros de carbón a plan climático de Biden

Nueva York.- Durante años, los ambientalistas han buscado compromisos con los sindicatos en industrias que dependen de los combustibles fósiles, conscientes de que uno de los mayores obstáculos para reducir las emisiones de carbono es la oposición de los miembros de los sindicatos.

Estados como Washington, Nueva York e Illinois han promulgado leyes de energía renovable respaldadas por sindicatos que representan a los trabajadores que construyen y mantienen plantas de energía tradicionales. Y los sindicatos de electricistas y trabajadores del acero se están uniendo para respaldar la legislación de política social y climática del presidente Biden, ahora en manos del Senado.

Pero al menos un grupo de trabajadores parece mucho menos entusiasmado con el acuerdo: los trabajadores del carbón, que continúan considerando los trabajos de energía limpia como un riesgo importante para su nivel de vida.

"Definitivamente van a pagar menos, no tenemos nuestro seguro", dijo Gary Campbell, un operador de equipo pesado en una mina de carbón en West Virginia, sobre los trabajos de energía eólica y solar. “Vemos molinos de viento a nuestro alrededor en todas partes. Los levantan y luego todos desaparecen. No es consistente".

Biden ha tratado de abordar las preocupaciones sobre el pago con subsidios que brindan incentivos para que los proyectos eólicos y solares ofrezcan salarios a escala sindical. Su proyecto de ley incluye miles de millones en ayuda, dinero para capacitación y fondos de reurbanización que ayudarán a las comunidades carboníferas.

Pero Phil Smith, el principal cabildero de United Mine Workers of America, dijo que, no obstante, el escepticismo general hacia las promesas de alivio económico era generalizado entre sus miembros. "Hemos escuchado las mismas cosas una y otra vez desde John F. Kennedy", dijo Smith. El sindicato ha guardado silencio sobre la versión actual del proyecto de ley de Biden, que el presidente llama Build Back Better.

Desafortunadamente para Biden, este escepticismo ha amenazado con socavar sus esfuerzos sobre el cambio climático. Si bien hay menos de 50 mil mineros del carbón sindicalizados en el país, en comparación con los millones de trabajadores industriales y de la construcción que pertenecen a sindicatos, los mineros han superado durante mucho tiempo su peso gracias a su concentración en estados de batalla electoral como Pensilvania o estados con senadores poderosos, como Joe Manchin III de West Virginia.

Cuando Manchin, un demócrata y uno de los votos decisivos de la cámara, se pronunció en contra del programa de electricidad limpia de 150 mil millones de dólares de Biden en octubre, su medida acabó con lo que muchos ambientalistas consideraban el componente más crítico de la agenda climática del presidente. El sindicato de mineros aplaudió.

Y Manchin y sus electores continuarán ejerciendo una enorme influencia sobre la política climática. El proyecto de ley de aproximadamente 2 billones de dólares de Biden incluye aproximadamente 550 mil millones de dólares en gastos en tecnología e infraestructura ecológicas. Incluso si el proyecto de ley se aprueba en gran parte intacto, la mayoría de los expertos dicen que será necesaria la acción futura del gobierno para evitar los efectos catastróficos del calentamiento global.