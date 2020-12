Se infectan de coronavirus uno de cada cinco reos en EU

Associated Press

Arkansas— Uno de cada cinco reos en prisiones federales y estatales de Estados Unidos ha dado positivo a Covid-19, una tasa cuatro veces mayor que la población en general.

En algunos estados, más de la mitad de los prisioneros han resultado infectados del nuevo coronavirus, de acuerdo con datos recolectados por AP y The Marshall Project.

A medida que la pandemia entra en su décimo mes, y justo cuando los estadounidenses empiezan a recibir la tan esperada vacuna contra el Covid-19, al menos 275 mil prisioneros han resultado infectados.

Más de mil 700 reos han muerto y no hay señales de que la propagación detrás de las rejas esté disminuyendo. Esta semana, los nuevos casos de Covid-19 en las prisiones alcanzaron su nivel más alto desde que se iniciaron las pruebas en la primavera, superando por muchos los picos pasados de abril y agosto.

"Ese número es un recuento muy inferior", dijo Homer Venters, el ex jefe médico del complejo carcelario Rikers de Nueva York.

Venters ha realizado más de una decena de inspecciones por Covid-19 ordenadas por las cortes en prisiones de todo el país.

"Aún me encuentro con prisiones y cárceles donde, cuando las personas se enferman, no sólo no se les hace la prueba, sino que no reciben atención. Así que se enferman mucho más de lo necesario", dijo.

Ahora, el lanzamiento de las vacunas presenta decisiones complicadas para los políticos y legisladores. Mientras el virus se propaga en las prisiones, los reos no pueden mantener distanciamiento social y su seguridad y bienestar dependen del Estado.