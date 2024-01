Se hace pasar por Biden con IA e intenta de suprimir votos en New Hampshire

Nueva York.- La oficina del fiscal general de New Hampshire dijo este lunes que estaba investigando los informes de una aparente robocall (llamada telefónica que utiliza un marcador automático computarizado) que utilizó inteligencia artificial para imitar la voz del presidente Joe Biden y disuadir a los votantes en el estado de acudir a las urnas durante las elecciones primarias del martes.

El fiscal General John Formella dijo que el mensaje grabado, que fue enviado a varios votantes el domingo, parece ser un intento ilegal de interrumpir y suprimir la votación. Dijo que los votantes "deberían ignorar por completo el contenido de este mensaje".

Una grabación de la llamada revisada por The Associated Press genera una voz similar a la de Biden y emplea su frase a menudo utilizada: "Qué montón de tonterías". Luego le dice al oyente que "guarde su voto para las elecciones de noviembre".

"Votar este martes solo permite a los republicanos en su intento de elegir de nuevo a Donald Trump", dice la voz que imita a Biden. "Tu voto marca la diferencia en noviembre, no este martes".

No es cierto que votar en las primarias del martes impida votar en las elecciones generales de noviembre. Biden no está haciendo campaña en Nuevo Hampshire y su nombre no aparecerá en la papeleta de las primarias del martes después de que elevara a Carolina del Sur a la primera posición de las primarias demócratas, pero sus aliados están llevando a cabo una campaña por escrito en su favor en el estado.

No se sabe quién está detrás de las llamadas, aunque a los destinatarios les aparecían falsamente como procedentes del número de teléfono móvil personal de Kathy Sullivan, ex presidenta estatal del Partido Demócrata que ayuda a dirigir Granite for America, un super-PAC que apoya la campaña de Biden.

Sullivan dijo que alertó a las fuerzas del orden y presentó una denuncia ante el fiscal general después de que varios votantes en el estado informaran de que habían recibido la llamada el domingo por la noche.

"Esta llamada enlaza con mi número de móvil personal sin mi permiso", dijo en un comunicado. "Es una interferencia electoral descarada, y claramente un intento de acosarme a mí y a otros votantes de New Hampshire que planean votar por Joe Biden el martes".

No estaba claro cuántas personas recibieron la llamada, pero un portavoz de Sullivan dijo que tenía noticias de al menos una docena de personas que la habían recibido. La oficina del fiscal general animó a cualquiera que haya recibido la llamada a enviar un correo electrónico a la unidad de derecho electoral del Departamento de Justicia del estado.

Gail Huntley, una demócrata de 73 años de Hancock, New Hampshire, que tiene previsto escribir en nombre de Biden el martes, dijo que recibió la llamada sobre las 18:25 del domingo.

Reconoció al instante que la voz pertenecía a Biden, pero enseguida se dio cuenta de que era una estafa porque lo que decía no tenía sentido. Al principio, pensó que sus palabras estaban sacadas de contexto.

"En ese momento no me di cuenta de que no era su voz real. Así de convincente era", dijo, añadiendo que está consternada pero no sorprendida de que este tipo de falsificaciones generadas por IA se estén extendiendo en su estado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó este lunes que la llamada "era efectivamente falsa y no grabada por el presidente". La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, dijo en un comunicado que la campaña está "discutiendo activamente acciones adicionales para tomar de inmediato."

"La difusión de desinformación para suprimir el voto y socavar deliberadamente unas elecciones libres y justas no se mantendrá, y la lucha contra cualquier intento de socavar nuestra democracia seguirá siendo una prioridad máxima para esta campaña", dijo.

El aparente intento de supresión de votantes mediante el uso de tecnología de IA generativa en rápido avance es un ejemplo de lo que los expertos advierten que hará de 2024 un año de desinformación electoral sin precedentes en todo el mundo.

Los deepfakes de IA generativa ya han aparecido en anuncios de campaña en la carrera presidencial de 2024, y la tecnología se ha utilizado indebidamente para difundir desinformación en múltiples elecciones en todo el mundo durante el año pasado, desde Eslovaquia hasta Indonesia y Taiwán.

"Nos preocupaba que la IA generativa se convirtiera en un arma en las próximas elecciones y estamos viendo lo que seguramente es una señal de lo que está por venir", dijo Hany Farid, experto en análisis forense digital de la Universidad de California en Berkeley, que revisó la grabación de la llamada y confirmó que se trata de una falsificación de IA de calidad relativamente baja.

Mientras la tecnología de IA mejora, el gobierno federal sigue esforzándose por abordarla. A pesar del apoyo bipartidista, el Congreso aún no ha aprobado ninguna ley que regule el papel del sector en la política. La Comisión Electoral Federal está sopesando los comentarios del público sobre una petición para que regule las deepfakes de IA en los anuncios de campaña.

Aunque el uso de la IA generativa para influir en las elecciones es relativamente nuevo, "los robocalls y los trucos sucios vienen de lejos", dijo David Becker, ex abogado del Departamento de Justicia de EU y experto en derecho electoral que ahora dirige el Centro de Innovación e Investigación Electoral.

Dijo que es difícil determinar si la intención principal de las llamadas de New Hampshire era suprimir el voto o simplemente "continuar el proceso de conseguir que los estadounidenses se desvinculen de los hechos y la verdad en relación con nuestra democracia."

"No necesitan convencernos de que lo que dicen, las mentiras que cuentan, son verdad", dijo. "Sólo necesitan convencernos de que no hay verdad, de que no puedes creer nada de lo que te dicen".

Katie Dolan, portavoz de la campaña del representante Dean Phillips, de Minnesota, que se enfrenta a Biden en las primarias demócratas, dijo que el equipo de Phillips no estaba implicado y que sólo se enteró del intento de deepfake cuando un periodista llamó en busca de comentarios.

"Cualquier intento de disuadir a los votantes es vergonzoso y una afrenta inaceptable a la democracia", dijo Dolan en un comunicado. "El uso potencial de la IA para manipular a los votantes es profundamente perturbador".

La campaña de Trump dijo que no tenía nada que ver con la grabación, pero declinó hacer más comentarios.