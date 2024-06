Se espera que Biden firme orden ejecutiva que restrinja el asilo

The New York Times | La esperada orden del Presidente Biden representaría la política fronteriza más restrictiva instituida por él o por cualquier demócrata moderno.Credit...Christopher Lee para The New York Times

Se espera que el presidente Biden firme el martes una orden ejecutiva que le permita sellar temporalmente la frontera de EU con México a los migrantes cuando se produzca un aumento de los cruces, una medida que suspendería las protecciones de larga data para los solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Los principales asesores de Biden han informado a los miembros del Congreso en los últimos días sobre la próxima acción y les han dicho que esperen que el presidente firme la orden junto con los alcaldes del sur de Texas, según varias personas familiarizadas con los planes. "He sido informado sobre la orden ejecutiva pendiente", dijo el representante Henry Cuellar, demócrata de Texas, que anteriormente criticó al Sr. Biden por no reforzar la aplicación de la ley en la frontera a principios de su presidencia. Desde luego, la apoyo porque llevo años abogando por estas medidas". Aunque la orden aún no se ha hecho pública, apoyo los detalles que se me han proporcionado hasta ahora." La orden representaría la política fronteriza más restrictiva instituida por el Sr. Biden, o cualquier demócrata moderno, y se hace eco de un esfuerzo de 2018 del presidente Donald J. Trump para bloquear la migración que fue atacado por los demócratas y bloqueado por los tribunales federales. Aunque es casi seguro que la acción ejecutiva se enfrente a desafíos legales, Biden está sometido a una intensa presión política para abordar la inmigración ilegal, una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones presidenciales de este año. La decisión muestra cómo la política de inmigración se ha inclinado bruscamente hacia la derecha en el transcurso de la presidencia de Biden. Las encuestas sugieren un creciente apoyo, incluso dentro del partido del presidente, a medidas fronterizas que en su día denunciaron los demócratas y defendió Trump. La orden permitiría a los agentes fronterizos impedir que los inmigrantes soliciten asilo y rechazarlos rápidamente una vez que los cruces de la frontera superen un determinado umbral. A principios de este año, funcionarios del Gobierno debatieron la posibilidad de que Biden cerrara la frontera si se producía una media de 5.000 cruces en una semana o de 8.500 en un solo día, pero los participantes en las negociaciones advirtieron de que el umbral no estaba definido y podría cambiar. Los funcionarios de la Casa Blanca se han centrado en un desencadenante que faculte a Biden para cerrar la frontera. Migrantes llegando a San Diego el mes pasado. La esperada orden permitiría al presidente rechazar rápidamente a los migrantes que soliciten asilo si los cruces fronterizos superan ciertos umbrales.Credit...Mark Abramson para The New York Times El domingo, los agentes fronterizos realizaron más de 3.500 detenciones de migrantes que cruzaban la frontera sin autorización, según una persona con conocimiento de los datos. Las cifras del domingo estaban en línea con las tendencias recientes de cruces en la frontera sur. Es probable que las restricciones no se apliquen a los menores que crucen solos la frontera, según un funcionario informado sobre la orden. La acción ejecutiva probablemente reflejará una medida de un proyecto de ley bipartidista fracasado a principios de este año que incluía algunas de las restricciones de seguridad fronteriza más importantes que el Congreso había contemplado en años. El proyecto de ley habría proporcionado miles de millones en fondos para la frontera, incluida la contratación de miles de funcionarios de asilo para procesar las solicitudes. Pero los republicanos frustraron el proyecto en febrero, alegando que no era lo suficientemente fuerte. Muchos de ellos, alentados por Trump, se resistían a conceder a Biden una victoria legislativa en un año electoral. Los ayudantes de Biden creen que la orden ejecutiva puede proporcionar a los demócratas otro punto de datos para citar cuando argumentan a los votantes que han buscado soluciones en la frontera, mientras que los republicanos estaban más centrados en usarlo como un tema político. "Mientras los congresistas republicanos optan por obstaculizar la aplicación de medidas adicionales en la frontera, el presidente Biden no dejará de luchar para proporcionar los recursos que el personal de fronteras e inmigración necesita para asegurar nuestra frontera", dijo Angelo Fernández Hernández, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado el lunes. No confirmó los planes, pero dijo que la administración estaba explorando "una serie de opciones políticas y seguimos comprometidos a tomar medidas para hacer frente a nuestro sistema de inmigración roto." Funcionarios de la administración han dicho que la acción ejecutiva no era su preferencia - y que creen que cualquier orden se enfrentaría a un desafío legal. "Lo que se necesita es legislación", declaró el mes pasado Alejandro N. Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional. "La acción ejecutiva será impugnada", añadió". Confío en ello. Y entonces la pregunta será ¿cuál será el resultado de esos procedimientos? La legislación es una solución más segura". En una señal de lo mucho que ha cambiado la política sobre el tema, el Sr. Biden, como candidato en 2019, censuró las políticas del Sr. Trump durante un debate. "Este es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos de América que cualquiera que busque asilo tiene que hacerlo en otro país", dijo el Sr. Biden en ese momento. "Eso nunca había ocurrido antes". "Vienes a Estados Unidos y expones tu caso", añadió. "Así es como pides asilo, basándote en la siguiente premisa, por qué lo merezco según la ley estadounidense".