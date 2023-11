Se espera menos fentanilo tras acuerdo de EU con China

California.- Los expertos dicen que las nuevas medidas que China ha acordado reducirán eventualmente el flujo del mortal opioide fentanilo hacia Estados Unidos, pero eso por sí solo no detendrá la crisis de sobredosis que está matando a estadounidenses a un ritmo récord.

El presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping anunciaron en una reunión el miércoles en California que China está pidiendo a sus compañías químicas que reduzcan los envíos a América Latina y otros lugares de los materiales utilizados para producir fentanilo, que en gran parte se termina en México y luego se introduce de contrabando a Estados Unidos.

China también ha vuelto a compartir información sobre sospechas de tráfico con una base de datos internacional.

“Es un paso en la dirección correcta porque no hacerlo sería negligente”, dijo Adam Wandt, profesor asociado de políticas públicas en el John Jay College of Criminal Justice. “Si esta es una opción diplomática que no tomamos, cada muerte por fentanilo en la próxima década recaería sobre nuestras cabezas”.

Pero él y otros describieron las medidas como necesarias para abordar la crisis de sobredosis en Estados Unidos, pero no suficientes.

Wandt dijo que las medidas deberían reducir la cantidad de fentanilo en Estados Unidos, aunque cuando eso suceda dependerá de la cantidad de químicos que ya estén en posesión de los cárteles mexicanos. E incluso si se erradica el fentanilo, dijo, “cambiarán a otra droga, que predigo que será aún más letal”.

Cruciales, pero aún por efectuarse

Kevin Roy, director de políticas públicas de Shatterproof, un grupo nacional dedicado a combatir la crisis de adicciones y sobredosis, dijo que las medidas anunciadas eran cruciales, pero aún deben llevarse a cabo.

“Es sólo una parte de un panorama más amplio”, dijo Roy.

También le preocupaba que las naciones no alcanzaran ningún acuerdo sobre cómo lidiar con el lavado de dinero de la droga a través de China, un tema que Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, identificó en una audiencia en el Congreso este año como otro problema importante.

La instancia más mortífera

Impulsada por el entonces presidente Donald Trump, China acordó a finales de 2018 tomar medidas enérgicas contra los envíos de fentanilo terminado y algunos de sus precursores. Después de eso, se trasladó más producción a México, y las materias primas todavía procedían en gran medida de China.

Los opioides sintéticos son ahora las principales causas de muerte en la crisis de drogas más mortífera que jamás haya visto Estados Unidos. En 2014, casi 50 mil muertes en Estados Unidos estuvieron relacionadas con sobredosis de drogas de todo tipo. El año pasado, el total era más de 100 mil, según un recuento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU. Más de dos tercios de esas muertes (más de 200 por día) estaban relacionadas con el fentanilo o drogas sintéticas similares.

Las poderosas drogas están apareciendo en diferentes lugares del suministro de sustancias ilícitas del país. Se encuentra en pastillas falsificadas y en cocaína, y en algunos casos provoca sobredosis en personas que no tienen idea de que están consumiendo fentanilo. También lo buscan algunas personas con trastorno por consumo de opioides. En muchas zonas del país, ha sustituido en gran medida el suministro de heroína.

Xi dijo en una cena en San Francisco el miércoles: “China simpatiza profundamente con el pueblo estadounidense, especialmente los jóvenes, por los sufrimientos que les ha infligido el fentanilo”.

Biden dijo sobre el acuerdo: “Salvará vidas y aprecio el compromiso del presidente Xi en este tema”.

El tono ha cambiado desde principios de este año. En abril, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, criticó a Estados Unidos por culpar a China por los precursores, diciendo que son “químicos comunes vendidos a través del comercio normal”. Y China criticó a Estados Unidos durante el verano por imponer sanciones a los esfuerzos antidrogas chinos en lugar de elogiar sus esfuerzos.

Más información

Una parte clave del nuevo anuncio de China es que está compartiendo información sobre el tráfico de drogas. Reanudó el envío de información a la Junta Internacional de Control de Narcóticos por primera vez en tres años y acordó lanzar un grupo de trabajo antinarcóticos con Estados Unidos.

“Como sabemos muy bien, el suministro es sólo una parte de esto y no vamos a resolver el problema de la sobredosis de fentanilo únicamente reduciendo el suministro”, dijo Regina LaBelle, que dirige la Iniciativa de Políticas Públicas y Adicciones en Georgetown. Instituto O’Neill de la Universidad y se desempeñó como director interino de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas durante la presidencia de Biden.

Dijo que es significativo que China y Estados Unidos estén lidiando con el fentanilo, pero es un tema que exige cooperación entre nosotros. En otros países también.