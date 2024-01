Se enfrentan policías y judíos por túnel en sinagoga de NY

Associated Press | Alguna vez fue el hogar del líder del movimiento, el rabino Menachem Mendel Schneerson, y atrae a miles de visitantes cada año Associated Press | Alguna vez fue el hogar del líder del movimiento, el rabino Menachem Mendel Schneerson, y atrae a miles de visitantes cada año Associated Press | Alguna vez fue el hogar del líder del movimiento, el rabino Menachem Mendel Schneerson, y atrae a miles de visitantes cada año

Nueva York, EU.- La disputa por un túnel excavado en secreto en el costado de una histórica sinagoga de Brooklyn, llevó al arrestado un grupo de feligreses judíos jasídicos, quienes entraron en conflicto con la Policía y quienes trataban de defender el pasadizo improvisado. El hallazgo del túnel en la sede mundial de Jabad-Lubavitch, en Crown Heights, provocó una inspección estructural de emergencia por parte del ayuntamiento. El edificio en el número 770 de la avenida Eastern Parkway alguna vez fue el hogar del líder del movimiento, el rabino Menachem Mendel Schneerson, y atrae a miles de visitantes cada año. Su fachada de estilo gótico es inmediatamente reconocible para los seguidores del movimiento Jabad, y se han construido réplicas del venerado edificio en todo el mundo. Motti Seligson, portavoz de Jabad, dijo que "un grupo de estudiantes extremistas" había roto en secreto los muros de un edificio vacío situado detrás de la sede, creando un pasadizo subterráneo bajo una hilera de edificios de oficinas y aulas que acababa conectando con la sinagoga. El administrador de la propiedad llevó un equipo de construcción el lunes para arreglar los muros dañados, lo que generó un altercado con aquellos que querían que se dejara el pasadizo. "Esos intentos fueron interrumpidos por los extremistas que rompieron el muro hacia la sinagoga, que vandalizaron el santuario, con el fin de preservar su acceso no autorizado", dijo Seligson. Un portavoz del departamento de Policía dijo que los agentes fueron llamados para que acudieran al edificio el lunes por la tarde para responder a un grupo que estaba invadiendo y dañando un muro. Un video grabado por testigos mostraba a los agentes de la Policía enfrentándose a jóvenes que se encontraban en un espacio hueco en un muro de ladrillo. Después de que los agentes sacaran a uno de los hombres de la polvorienta grieta, puede verse a un grupo de personas empujando a los agentes, y arrojando pupitres de madera y libros de oraciones. Uno de los agentes parece lanzar un aerosol irritante contra el grupo. La Policía dijo que 10 personas fueron detenidas por daños e invasión de propiedad privada, y una por obstrucción a la administración pública. No estaba claro cuándo se construyó el túnel ni para qué servía. Mientras los inspectores de la agencia de seguridad de edificios de la ciudad evaluaban los daños. un grupo de agentes de policía permanecía detrás de las barricadas que rodeaban la sede, impidiendo que una fila de jóvenes entrara al edificio.