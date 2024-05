Se enfrentan Kennedy y Trump por los libertarios

Nueva York.- Robert F. Kennedy Jr, el candidato independiente para presidente, intentó atraer al Partido Libertario este viernes, diciéndole a un posible grupo crucial de votantes que los apoya en “la evaluación de la libertad personal” y comprometiéndose a proteger su derecho a expresarse, reunirse y “estar en pie de lucha”.

En un discurso que fue más una conferencia sobre Derecho Constitucional, al igual que su intento político, Kennedy, exdemócrata y abogado ambientalista, arremetió contra la extralimitación del gobierno ante una audiencia mayormente receptiva de compañeros escépticos sobre el gobierno.

Dijo que hubo “un programa de coerción y de control de la información” durante la pandemia del Covid, acusando al presidente Biden y al ex presidente Donald J. Trump de no proteger la libertad.

Kennedy habló durante la reunión para seleccionar a su nominado presidencial, un premio que será el ganador en las boletas de por los menos 37 estados.

Kennedy ha cortejado esa nominación durante meses, mientras emprende el caro y complejo proceso de calificar como independiente.

Aunque recientemente dijo que no pretende postularse como Libertario y varios líderes y delegados del partido señalan que es improbable que gane la aceptación cuando los delegados voten este fin de semana.

Aunque Kennedy no es el único candidato presidencial no Libertario en la convención, ya que el ex presidente Donald J. Trump va a dirigirse al grupo este sábado por la noche.

En una competencia que se decidirá por un margen estrecho, Trump no puede darse el lujo de perder ningún voto.

Y Kennedy, con su mensaje que va en contra de la corriente principal y su ideología zizagueante, está dirigiéndose hacia el terreno de Trump.

Sondeos recientes sugieren que Kennedy podría quitarle apoyo a Trump y al presidente Biden en la elección general.

Cuenta con un 10 por ciento de los votantes registrados en estados cruciales, según encuestas de The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer.