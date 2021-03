Se enfrenta Trump a cinco investigadores electos

Cinco investigadores que fueron electos independientemente han acaparado la atención del expresidente Donald Trump, una señal de que sus problemas legales están aumentando y ya no disfruta de la protección que en algún tiempo le proporcionó la Oficina Oval, publicó CNN.

Actualmente, Trump está enfrentando indagatorias de funcionarios electos de desde Georgia, Nueva York y Washington, en la que sólo tienen que rendirles cuentas a sus electores. La mayoría son demócratas, aunque una investigación clave fue lanzada por un republicano de Georgia que ha enfrentado una fuerte crítica de Trump desde la elección.

Las acciones del ex presidente al concluir su mandato, incluyendo sus intentos por anular los resultados de la elección del 2020 y de incitar a sus simpatizantes con afirmaciones falsas de fraude hasta que irrumpieron en el Capitolio en el mes de enero, sólo se han añadido a sus problemas legales.

Hay indicios de investigaciones que están acumulándose. En Nueva York, los investigadores recientemente tuvieron acceso a las declaraciones fiscales de Trump y han reforzado su equipo con un fiscal que se especializa en casos financieros complejos.

En Georgia, otro fiscal planea empezar a obtener citatorios de un gran jurado tan pronto como en esta semana.

La semana pasada, los investigadores recibieron una serie de registros, incluyendo declaraciones fiscales, estados financieros y comunicaciones entre la Organización Trump y el Despacho Contable Mazars, después que la Suprema Corte rechazó la más reciente petición que hizo Trump de impedir que Cyrus Vance, el procurador de Distrito de Manhattan, tuviera acceso a esos registros.

“Creo que el objetivo es moverse rápidamente y si ellos creen que se cometió un delito, deberán presentar el caso ante un gran jurado en unos meses, no en años”, dijo Anne Milgram, ex procuradora general de Nueva Jersey y ex fiscal federal.