Se enfocan candidatos demócratas en las armas

Las Vegas— Los candidatos demócratas a la presidencia reiteraron su llamado al control de armas este miércoles y les urgieron a los estadounidenses que sigan luchando para que haya un cambio, dejando a un lado el tema de la destitución en Washington y si eso podría desviar la atención de los legisladores.

En un foro sobre la política de las armas que se llevó a cabo en Nevada, Cory Booker dijo que la Asociación Nacional del Rifle y los cabilderos corporativos a favor de las arnas no son las únicas fuerzas que están deteniendo el control de las mismas.

“El cambio nunca viene de Washington sino de los estadounidenses que lo exigen”, dijo el senador de New Jersey.

Agregó que “cada uno de nosotros, en este momento, no estamos haciendo nada y todos estamos implicados en esto. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad”.