Se dividen republicanas sobre el aborto ante las prohibiciones

Nueva York.- Rebecca Gau, una autodenominada "republicana razonable" de Mesa, Arizona, tiene dudas sobre muchas cosas que promueve su partido. Pero sabe exactamente lo que piensa sobre la nueva -o más bien, muy antigua- prohibición del aborto en Arizona, que data de la época de la Guerra Civil. Y sobre la idea de que los republicanos como ella puedan estar contentos con el resultado.

"¿Estás loca?", dijo, añadiendo que estaba frustrada con la prohibición y con que los políticos republicanos se inmiscuyeran en las decisiones de salud de las mujeres.

Gau, de 52 años, dijo que probablemente ella misma no habría elegido abortar. Pero dijo que nunca juzgaría a una mujer por tomar su propia decisión. "No se trata de un asunto sencillo", afirmó.

En todo el país están surgiendo fracturas entre las mujeres republicanas conservadoras y centristas, que se enfrentan a un incesante bombardeo de nuevas prohibiciones del aborto y sentencias judiciales. Durante años, el mensaje del partido fue simple y amplio: Los republicanos se oponen al aborto. Sus políticos rara vez se adentraban en los detalles de lo que significaba esa postura para cuestiones de salud reproductiva como el aborto espontáneo, las urgencias médicas y los tratamientos de fertilidad.

Ahora, esas complicadas realidades están por todas partes. En Alabama, el Tribunal Supremo del Estado dictaminó que los embriones congelados pueden considerarse niños, lo que suscita preocupación sobre el futuro acceso a los procedimientos de fecundación in vitro. En Florida, las mujeres se preparan para una nueva prohibición del aborto de seis semanas que pronto entrará en vigor.

En ningún otro lugar la conversación es más intensa esta semana que en Arizona, un estado clave en las elecciones de 2024. El martes, el Tribunal Supremo del Estado falló por 4 a 2 a favor de restablecer una ley de 1864 que prohíbe todos los abortos desde el momento de la concepción, excepto para salvar la vida de la madre. No hacía excepciones en caso de violación o incesto.

La sentencia se produjo justo un día después de que el expresidente Donald J. Trump, que llegó al poder en gran parte gracias a una alianza con activistas contrarios al aborto, dijera que creía que la política sobre el aborto debía dejarse en manos de los estados.

Las conversaciones con mujeres republicanas revelaron un espectro de opiniones sobre el aborto y su efecto en sus identidades políticas de cara a noviembre.

Algunos no están de acuerdo con las prohibiciones, pero dicen que las nuevas leyes no hacen tambalear su apoyo al Sr. Trump y a los candidatos republicanos. Otro grupo, los más comprometidos opositores al aborto, ven las prohibiciones como victorias, gracias en parte al Sr. Trump, y como una llamada moral a la acción para seguir avanzando en su causa. Y algunos autodenominados republicanos que apoyaron al Sr. Biden en 2020 dicen que las prohibiciones han solidificado su apoyo a su reelección.

Para la Sra. Gau, que trabaja en política educativa, la nueva ley desafió el principio conservador de larga data de que la política de aborto debe devolverse a los estados. Dejar algunas decisiones en manos de los estados no es necesariamente malo, dijo, pero algunas cuestiones necesitan coherencia a lo largo del tiempo, e incluso entre estados. "Ésta es una de esas cuestiones".

Se sentía frustrada con los políticos, especialmente los republicanos, que trataban los derechos reproductivos como una cuestión política más de "carne roja". La sentencia le pareció otro recordatorio de cómo su partido había traicionado sus valores. Cuando emita su voto, planea votar por el presidente Biden, como lo hizo en 2020.

La mayoría de los republicanos sigue oponiéndose al aborto. Alrededor del 60 por ciento de los republicanos se opone a una ley que garantice el derecho federal al aborto, y la mitad apoya la prohibición del uso de la mifepristona, un medicamento común utilizado en la interrupción del embarazo, según una encuesta reciente de KFF, una organización de política sanitaria sin fines de lucro. Y aproximadamente dos de cada tres mujeres republicanas dicen que confían en que el Sr. Trump haga avanzar la política sobre el aborto en la dirección correcta, según KFF.

Pero las opiniones de muchas mujeres son más matizadas de lo que puede captar una encuesta amplia. Y hay una parte de mujeres conservadoras cuyos puntos de vista están evolucionando en tiempo real, en respuesta a los cambios que han barrido la nación desde que el Tribunal Supremo de EU revocó Roe v. Wade en 2022.

Según Tresa Undem, investigadora de opinión pública que estudia el aborto, la proporción de mujeres republicanas que creen que las opiniones de su partido sobre el aborto son "demasiado extremas" aumentó en febrero al 39%, frente al 22% de junio de 2022, antes de la sentencia.

En el último año, el aborto como tema se ha vinculado rápidamente con la salud, la medicina, la seguridad y la protección, además de la autonomía corporal, dijo la Sra. Undem. La mayoría de las mujeres republicanas también citan ahora los "derechos de la mujer" como una "cuestión extremadamente o muy importante" en su voto, frente al 31%, una frase que, según Undem, está estrechamente asociada con el derecho al aborto.

"Quedarse embarazada se ha convertido en una perspectiva aún más aterradora de lo que ya era", afirma. "Todo el mundo conoce a alguien que ha tenido una complicación en el embarazo, así que este tema tiene un gran alcance".

A pesar de todo, una parte importante del Partido Republicano sigue oponiéndose al aborto. Para estas mujeres, la caída de Roe fue el principio, no el final, de sus esfuerzos por acabar con el aborto en todo el país.

Ashley Trussell, presidenta de Arizona Right to Life, se mostró eufórica por la decisión del Tribunal Supremo del Estado y furiosa por el hecho de que el fiscal general de Arizona, el demócrata Kris Mayes, hubiera calificado el fallo de "crisis existencial" para los residentes.

"Tenemos una fiscal general que dice que no hará cumplir la ley, lo que es aterrador", dijo Trussell. "Si no hay un fiscal general que haga cumplir la ley, es la anarquía".

La Sra. Trussell dijo que su grupo había ganado un nuevo impulso local en el último par de años y estaba trabajando con Estudiantes por la Vida, un grupo nacional anti-aborto, para empujar a los residentes a oponerse a una iniciativa electoral que consagraría el derecho al aborto en la Constitución del Estado, una medida que ha recibido una oleada de apoyo de los demócratas.

Sin embargo, las encuestas también dejan claro que, en general, los republicanos se sienten menos motivados políticamente por esta cuestión que los demócratas, lo que supone un cambio con respecto al poder movilizador que tenía el aborto antes de la anulación de Roe. Este año, incluso algunas mujeres que se oponen al aborto se sienten más motivadas políticamente por un conjunto más amplio de cuestiones sociales.

En Scottsdale, Arizona, Kimberly Miller, de 61 años, fundadora de Arizona Women of Action, un grupo de mujeres cristianas cuyo objetivo es "proteger a los niños y restaurar las escuelas", dijo que apoyaba la sentencia del Tribunal Supremo del Estado.

"A la gente que quiere 'mantener la religión al margen', sólo hay que decirles que casi todas las leyes se basan en una premisa moral", dijo en un comunicado. "Creemos que cada vida es preciosa, y nos comprometemos a salvar vidas en lugar de acabar con ellas".

Pero mientras la Sra. Miller trabaja para derrotar la iniciativa electoral de Arizona, las mujeres de su red están especialmente movilizadas contra la "política de utilizar la raza y el género como medios para crear división y activismo", dijo. "Los padres quieren académicos apolíticos".

La cuestión de los tratamientos de fertilidad planteó nuevos retos a los republicanos este ciclo electoral.

En el condado de Lehigh, Pensilvania, Lorraine Mory, de 70 años, siempre había votado a los republicanos como votante de un solo tema, y ese tema era el aborto, dijo. Pero ahora dice que no se imagina volver a votar a un republicano.

Su evolución sobre el aborto tomó tiempo, y sucedió a través de conversaciones que tuvo con su hija, una ginecóloga obstetra, a lo largo de la presidencia de Trump. La Sra. Mory había apoyado a los nominados del Sr. Trump para el Tribunal Supremo, hasta que anularon Roe.

"No tendría a mis nietos si no fuera por I.V.F.", dijo. "Soy un cristiano muy fuerte, creo que por eso antes el tema del aborto era algo tan blanco o negro para mí. Ahora me considero proabortista".

Para otras mujeres republicanas que apoyan algún tipo de derecho al aborto, el aumento de las nuevas restricciones no ha sido lo suficientemente significativo como para hacer tambalear su apoyo a Trump.

En un soleado día del pasado agosto en la Feria Estatal de Iowa, en Des Moines, pocas semanas después de que el gobernador firmara una ley que prohíbe el aborto en el estado después de las seis semanas, Shirley Grandstaff, de 60 años, explicó por qué creía que el aborto no debería estar regulado por el gobierno.

"No soy juez ni jurado", dijo Grandstaff, médico asistente. "No creo que debamos regular lo que hacemos con tu cuerpo. Bien o mal bíblicamente, sea lo que sea, no lo creo".

Aun así, ella planeaba emitir su tercer voto para el nominado de su partido en noviembre. "Soy todo Trump", dijo Grandstaff.

En el norte de Phoenix, Lisa Hoberg, miembro del comité republicano, dijo que "apenas se aferraba" a su registro republicano.

El atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense fue para ella el punto de inflexión con el Sr. Trump. En este momento, dijo, la política sobre el aborto es importante, pero es solo una de las muchas cuestiones que le preocupan. Ella planea votar por una mezcla de republicanos y demócratas en noviembre y se esfuerza por categorizar sus puntos de vista como "pro-vida" o "pro-choice."

"Mis ideales son un gobierno pequeño, libertades", dijo Hoberg. "No se metan en nuestras aulas, no se metan en nuestros dormitorios, no se metan en mis salas de examen".