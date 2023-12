Se distancia la campaña de Trump de los planes de aliados

Nueva York.-La campaña presidencial de Donald Trump se está distanciando de sus aliados y exasesores que tienen planes para un posible segundo término, incluyendo quién podría estar en su administración y qué políticas podría implementar.

En un memorándum de este viernes que enviaron los asesores de alto rango Susie Wiles y Chris LaCivita, la campaña dijo que los mensajes acerca de un posible gobierno de Trump podrían venir de cualquiera pero que el republicano o su equipo no lo considerarían como oficial y son “una distracción que no es bienvenida”.

Es el segundo memorándum que la campaña ha dado a conocer en las últimas cuatro semanas descartó los boletines de prensa acerca de la manera en que la órbita de Trump se está preparando para un gobierno mucho más de derecha llena de seguidores fieles.

Y esto ocurre mientras la campaña de Trump ha estado rechazando cada vez más esfuerzos más amplios que lo muestran a él y su agenda de segundo término como extrema.

“A pesar de ser muy claros, algunos “aliados” no han entendido, y los medios de comunicación en su entusiasmo anti-Trump, han estado dispuestos a continuar utilizando fuentes anónimas y especulación acerca de una segunda administración Trump con el fin de impedir que eso suceda”, dijeron Wiles y LaCivita en el memorándum más reciente.

Funcionarios de la campaña de Trump dijeron que el memorándum más reciente fue una respuesta a un reciente reporte de Axios, que citó “fuentes que hablan frecuentemente con Trump”.

Axios reportó ese jueves que Trump pretendía incluir en su administración a las personas que le han sido leales y que son “orgullosos guerreros de MAGA, que están en contra de la corriente principal del Partido Republicano y dispuestos a poner a prueba los límites del poder ejecutivo para que las cosas se hagan a la manera de Trump”.

MAGA se refiere al slogan de Trump, Hacer que Estados Unidos Sea Grande Nuevamente.

El reporte de Axios incluyó figuras como Stephen Miller, el que diseñó las políticas de inmigración de línea dura de Trump, Steve Bannon, ex jefe de estrategas de la Casa Blanca, Kash Patel, ex funcionario de la Casa Blanca y el Pentágono y Jeffrey Clark, un ex asistente del procurador general junto con Trump y otros 17 que contribuyeron al esfuerzo para anular los resultados de la elección presidencial del 2020 en Georgia.

“Las personas que están hablando de posibles puestos en la administración para ellos mismos o sus amigos están de hecho afectando al presidente Trump y a sí mismos”, agrega el memorándum.