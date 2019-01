Se distancia Fundación Nixon de Roger Stone por acusación de Mueller

Washington— En el día de su acusación por el abogado especial Robert Mueller, el exasesor de Donald Trump Roger Stone parece haber perdido el apoyo de uno de sus más grandes héroes, el expresidente Richard Nixon, o al menos la fundación de Nixon, informó CNN.

La Fundación Nixon intentó distanciarse el viernes de Stone después de que surgiera el provocador político de un juzgado federal de Florida que mostraba la señal de mano doble V, que usualmente se usa para simbolizar "victoria" o "paz", que Nixon hizo cuando se fue de la Casa Blanca después de Su renuncia. Stone, quien tiene un tatuaje del expresidente en la espalda, ha citado a Nixon como un ícono político e influencia clave.

"La caracterización ampliamente difundida de esta mañana de Roger Stone como ayudante o asesor de la campaña de Nixon es un error grave. El Sr. Stone tenía 16 años durante la campaña presidencial de Nixon de 1968 y 20 años durante la campaña de reelección de 1972", dijo la Fundación Nixon por twitter.

La fundación agregó: "El Sr. Stone, durante su tiempo como estudiante en la Universidad George Washington, era un programador junior en el comité de reelección de Nixon. El Sr. Stone no era un asesor o asesor de campaña. En ninguna parte de los diarios diarios presidenciales de 1972 a 1974 aparece el nombre 'Roger Stone' ".

El FBI arrestó a Stone la madrugada del viernes después de que fue acusado formalmente por un gran jurado por los cargos presentados por Mueller, quien alega que el asociado de Trump desde hace mucho tiempo buscó correos electrónicos robados de WikiLeaks que podrían dañar a los opositores de Trump mientras se coordinaba con los oficiales de campaña de Trump. La acusación indica que varios asesores anónimos de Trump conocían los intentos de Stone.

En los mensajes a su presunto canal de WikiLeaks, el locutor de radio Randy Credico, Stone dijo: "'Stonewall it. Alega el quinto. Cualquier cosa para salvar el plan' ... Richard Nixon", según los fiscales.

Nixon no es el único residente de la Oficina Oval que evita las asociaciones con Stone. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, le dijo a John Berman de CNN el viernes "Nuevo día": "Esto no tiene nada que ver con el presidente y, ciertamente, nada que ver con la casa blanca. Esto es algo que tiene que ver únicamente con esa persona, y no algo que nos afecta aquí en (la Casa Blanca) ".