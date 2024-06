Se disculpa Biden con Zelenskyy por demora en envío de armas

Associated Press | 'Me disculpo por esas semanas de no saber qué iba a suceder en términos de financiación' Associated Press | 'Me disculpo por esas semanas de no saber qué iba a suceder en términos de financiación'

PARÍS — El presidente estadounidense Joe Biden ofreció disculpas públicamente por primera vez el viernes a Ucrania por un retraso de meses en el Congreso en el envío de asistencia militar de Estados Unidos, lo que permitió a Rusia ganar terreno en el campo de batalla. La disculpa ocurrió cuando Biden se reunía en París con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien pidió el apoyo bipartidista de Estados Unidos de ahora en adelante "como fue durante la Segunda Guerra Mundial". Un día antes, ambos líderes habían asistido a las ceremonias que marcaban el 80mo aniversario del desembarco de Normandía, donde Biden había establecido un paralelismo entre las fuerzas aliadas que ayudaron a liberar a Europa de la Alemania nazi y el esfuerzo actual para apoyar a Ucrania contra la invasión rusa y Zelenskyy fue recibido con una ovación entusiasta. “Me disculpo por esas semanas de no saber qué iba a suceder en términos de financiación”, dijo Biden, refiriéndose a la demora de seis meses por parte de los republicanos conservadores en el Congreso para un paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares para Ucrania. Sin embargo, el presidente demócrata insistió en que el pueblo estadounidense sigue al lado de Ucrania a largo plazo. “Seguimos dentro. Completamente. A fondo”, subrayó. La disculpa —y el llamado de Zelenskyy por un sólido apoyo similar a la coalición aliada en la Segunda Guerra Mundial— sirvió como recordatorio de que, a pesar de toda la retórica de Biden sobre un compromiso inquebrantable de Estados Unidos con Ucrania, la reticencia entre los republicanos del Congreso y una corriente aislacionista en la política estadounidense ha expuesto su fragilidad. Y, aunque no se comentó, el espectro de la candidatura de Donald Trump se cernía sobre la discusión, ya que el expresidente y potencial candidato republicano ha hablado positivamente de Vladímir Putin y ha despertado preocupaciones en Ucrania de que podría pedir que se ceda territorio a fin de resolver el conflicto. Zelenskyy presionó para que todos los estadounidenses apoyen la defensa de su país contra la invasión rusa y agradeció a los legisladores por unirse eventualmente para aprobar el paquete de armas, lo que ha permitido a Ucrania contener los avances rusos en las últimas semanas. “Es muy importante que en esta unidad, Estados Unidos de América, todo el pueblo estadounidense esté con Ucrania como fue durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo Zelenskyy. “Como cuando Estados Unidos ayudó a salvar vidas humanas y a salvar Europa. Y contamos con su apoyo continuo para estar con nosotros hombro con hombro”. Estados Unidos es, por mucho, el principal proveedor de ayuda bélica a Ucrania, que trata de defenderse de una intensa ofensiva rusa en el este del país. El nuevo operativo del Kremlin se centra en las regiones fronterizas de Járkiv y Donetsk, pero las autoridades locales advierten que podría expandirse mientras el ejército de Moscú, más numeroso, trata de hacer valer su ventaja. La ofensiva rusa intenta sacar partido a la escasez de tropas y municiones de Kiev en la línea del frente, que se extiende a lo largo de unos 1.000 kilómetros (620 millas). La lentitud en la entrega del armamento occidental prometido ha frustrado durante mucho tiempo a Zelenskyy, al igual que las vacilaciones de Biden al suministrar más hardware por temor a provocar a Putin. Esto ha causado tensión en su relación. Estados Unidos enviará alrededor de 225 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, anunció Biden el viernes. El más reciente paquete incluye municiones para el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, o HIMARS, así como sistemas de mortero y una variedad de rondas de artillería, detallaron funcionarios estadounidenses el jueves. Un ataque ucraniano en su región parcialmente ocupada de Luhansk utilizando misiles ATACMS de fabricación estadounidense mató a tres personas e hirió a otras 35 el viernes, informaron las autoridades locales designadas por Moscú. Biden presentó la ayuda adicional en su reunión con Zelenskyy como dinero para “reconstruir la red eléctrica” en Ucrania, una referencia que, de acuerdo con los asistentes, era para sistemas adicionales de defensa aérea y defensa de misiles en el nuevo paquete. Aliviando su postura en medio del más reciente embate ruso y con el ejército ucraniano tambaleándose, algunos aliados de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, indicaron la semana pasada que permitirán a Kiev utilizar algunas de las armas enviadas para realizar ataques limitados en territorio ruso. La decisión provocó una airada reacción del Kremlin, que advirtió que el mayor conflicto en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial podría descontrolarse. Biden y Zelenskyy asistieron a los eventos del aniversario del Día D en Normandía, en el norte de Francia, el jueves, junto con líderes europeos que han apoyado los esfuerzos de Kiev en la guerra. Biden prometió que “no abandonaremos” a Ucrania, trazando una línea directa entre la lucha para liberar a Europa de la dominación nazi y la guerra actual contra la agresión rusa. Ucrania describe su guerra contra las fuerzas del Kremlin como un enfrentamiento entre la libertad democrática occidental y la tiranía rusa. Moscú sostiene que se defiende de la amenazadora expansión hacia el este de la alianza militar de la OTAN. En un discurso de 20 minutos en la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, Zelenskyy estableció el viernes un paralelismo entre los sacrificios realizados durante la Segunda Guerra Mundial y la lucha de su país. “Esta batalla es una encrucijada”, dijo Zelenskyy. “Un momento en que podemos escribir la historia como necesitamos. O podemos convertirnos en víctimas de una historia que le convenga... a nuestro enemigo”. Zelenskyy, que habló en ucraniano, fue interrumpido con frecuencia por aplausos y vítores de los legisladores. Recibió una gran ovación cuando dijo, en francés: “Querida Francia, gracias por estar a nuestro lado mientras defendemos la vida”. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el jueves por la noche que Francia proporcionará a Ucrania sus aviones de combate Mirage. Macron ha sido un firme defensor de Ucrania. Dijo en febrero que no se descarta desplegar tropas occidentales en el suelo en Ucrania. Zelenskyy comenzó un día de reuniones en París con una ceremonia oficial de bienvenida en el monumento Los Inválidos, donde se encuentra la tumba de Napoleón. Durante el día, Zelenskyy visitará las instalaciones de la empresa armamentística Nexter en Versalles, que fabrica los obuses autopropulsados Caesar que Francia suministra, junto a otras armas, a Ucrania. Además, se reunirá con Macron en el Palacio del Elíseo. Los viajes de Zelenskyy al extranjero buscan mantener la situación de Ucrania en primera plana, lograr más ayuda militar para combatir la invasión rusa y afianzar el respaldo occidental en el largo plazo a través de alianzas bilaterales. Francia y Ucrania firmaron en febrero un acuerdo bilateral de seguridad de 10 años. Desde entonces, Zelenskyy ha firmado acuerdos bilaterales similares con muchos países europeos.