Se dijo que las armas iban a ser destruidas; en lugar de eso, renacieron

Nueva York.- Cuando Flint, Michigan, anunció en septiembre que se incinerarían 68 armas de asalto recogidas en una recompra de armas, la ciudad citó su política de no revender nunca armas de fuego.

"La violencia armada sigue causando un enorme dolor y trauma", declaró el alcalde Sheldon Neeley. "No permitiré que el gobierno de nuestra ciudad se beneficie del dolor de nuestra comunidad revendiendo armas que pueden volverse contra los residentes de Flint".

Pero las armas de Flint no iban a ser fundidas. En lugar de eso, fueron a parar a una empresa privada que ha recaudado millones de dólares cogiendo armas de fuego de agencias policiales, destruyendo una sola pieza de cada arma con el número de serie estampado y vendiendo el resto como kits de armas casi completos. Los compradores en línea pueden sustituir fácilmente lo que falta y reconstituir el arma.

Cientos de pueblos y ciudades han recurrido a una industria creciente que ofrece destruir armas utilizadas en delitos, entregadas en recompras o sustituidas por mejoras de las fuerzas policiales. Pero, de hecho, estas comunidades están alimentando un mercado secundario de armas, en el que las armas destinadas a la destrucción se reciclan y pasan a manos de civiles, a menudo sin necesidad de comprobar sus antecedentes, según se desprende de las entrevistas y de un análisis de los contratos de eliminación de armas, los registros de patentes y los listados en línea de piezas de armas de fuego.

Algunos funcionarios públicos y defensores de la seguridad de las armas dijeron que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. El reverendo Chris Yaw, cuya iglesia episcopal en las afueras de Detroit ha patrocinado recompras con funcionarios locales, dijo en una entrevista que estaba "horrorizado y consternado" cuando un periodista le contó cómo funcionaba el proceso.

"Me dice que nuestra sociedad está muy bien preparada para comprar y vender armas", dijo, "pero no está muy bien preparada para deshacerse de ellas".

Este examen de la industria de la eliminación de armas revela un aspecto oculto del papel del gobierno en el fomento de la proliferación de armas y de una cultura armamentística que ha dividido al país. El New York Times ya ha informado anteriormente de cómo funcionarios y legisladores federales han facilitado la proliferación de municiones y leyes favorables.

La industria depende de contratos con organismos públicos a nivel local, estatal y federal, y está subvencionada por los impuestos y las donaciones benéficas que pagan las recompras. Podría decirse que los gobiernos son cómplices de los malos resultados -si un arma de asalto reciclada de Flint, por ejemplo, se utilizara más tarde en un tiroteo mortal-, pero sería difícil saberlo: Las piezas de armas recuperadas no suelen incluir un número de serie que pueda rastrearse.

Una empresa de Missouri llamada Gunbusters, que patentó un "pulverizador de armas de fuego", fue la encargada de hacerse cargo de las armas Flint. La empresa afirma que en la última década ha recogido más de 200 mil armas de fuego de unas 950 agencias policiales de todo el país, desde Baton Rouge (La.) hasta St. Louis y Hartford (Vt.).

Al menos media docena de empresas realizan trabajos similares. LSC Destruction, de Nevada, afirma que se ha deshecho de armas de los departamentos de policía de Minneapolis y San Antonio, mientras que New England Ballistic Services, de Massachusetts, ha trabajado con Boston y ciudades de Rhode Island.

Los sitios web de subastas de armas tienen miles de listados de kits de piezas, e incluso de armas de fuego completas, ofrecidos por empresas que contratan a las fuerzas de seguridad para encargarse de las eliminaciones. Gunbusters y sus cinco licenciatarios en todo el país, por ejemplo, obtuvieron recientemente una media de más de 90 mil dólares semanales en ventas online combinadas de cientos de armas desmontadas de clientes gubernamentales.

Este rincón poco conocido pero rentable de la economía de las armas de fuego existe porque el método aprobado para destruir un arma contiene una laguna que ha sido explotada.

Para poder decir que un arma ha sido destruida, las empresas de desguace trituran o cortan una única pieza que la ley federal clasifica como arma de fuego: el receptor o armazón que ancla los demás componentes y contiene el número de serie exigido. Las empresas pueden entonces vender las piezas restantes como un kit: cañón, gatillo, empuñadura, corredera, culata, muelles... básicamente el arma entera, menos la pieza regulada.

Los organismos policiales y las empresas de desguace afirman que siguen las directrices establecidas por la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Aunque las directrices, publicadas en el sitio web de la A.T.F., muestran ilustraciones de armas enteras cortadas en pedazos con un soplete de acetileno, también dicen que un "método aceptable" es destruir sólo el receptor o el armazón.

Las empresas, por su parte, dicen que si los funcionarios públicos quieren que se destruya el arma entera, deben pagar por ello.

"Nuestros servicios son gratuitos para las fuerzas del orden", afirma Scott Reed, presidente de Gunbusters. "Si no podemos cubrir nuestros costes vendiendo piezas, entonces les cobramos".

Sólo alrededor del dos por ciento de los clientes de Gunbusters pagan para que se destruya el arma de fuego completa, afirma. Entre ellos se encuentran las agencias federales, incluido el Servicio Secreto.

Reed comparó el reciclaje de piezas con la "donación de órganos", que permite a los coleccionistas reparar o mantener sus armas de fuego: "Las personas que están más contentas con nosotros son las que necesitan piezas para armas antiguas que ya no se fabrican".

Pero aunque los kits de piezas tienen usos legítimos, también podrían favorecer la propagación de las llamadas armas fantasma cuando se combinan con un receptor o un armazón no rastreables, afirma Nicholas Suplina, abogado senior de Everytown for Gun Safety. El número de armas fantasma que aparecen en delitos violentos ha aumentado, gracias a los componentes inacabados -piezas metálicas prefabricadas que necesitan soldadura y taladrado- que no están serializados y que a menudo no requieren una verificación de antecedentes cuando se compran por separado.

"Estos kits de piezas proporcionan los elementos necesarios para completar un arma por una persona que no pudo pasar una verificación de antecedentes", dijo el Sr. Suplina.

Tanto Everytown como el Giffords Law Center, otro grupo nacional de seguridad de las armas, dijeron que no se habían dado cuenta de que se vendían armas de fuego "destruidas" de esta forma.

En su marketing, las empresas de desguace de armas exageran sus servicios gratuitos, omitiendo a menudo la información sobre la venta de piezas, que figura en los contratos escritos. Los funcionarios electos confían en sus departamentos de policía -que normalmente buscan ahorrar dinero- para hacer los arreglos, y dan su aprobación superficial con poca o ninguna discusión. En las entrevistas, algunos funcionarios reconocieron que no habían entendido el proceso, pero se mostraron reacios a hablar públicamente ahora porque durante años habían hecho afirmaciones inexactas sobre la supuesta destrucción de armas.

En Spartanburg (Carolina del Sur), donde en una operación de recompra financiada por los contribuyentes se recogieron en mayo 128 armas de fuego que fueron entregadas a Gunbusters, las noticias locales informaron de que serían destruidas sin coste alguno para la ciudad. El jefe de policía Alonzo Thompson dijo que era consciente de que Gunbusters vendía la mayoría de las piezas en lugar de triturarlo todo, pero que le parecía aceptable siempre que la empresa cumpliera la normativa de la A.T.F.

"Pero comprendo las preocupaciones y a quienes puedan sentirse poco informados", dijo, y añadió: "Mi prioridad es eliminar estas armas de nuestra comunidad".

Flint, al igual que otros municipios de Michigan, transfiere sus armas de fuego no deseadas a la policía estatal para su destrucción. Lo que los funcionarios de Flint no sabían era que la policía estatal de Michigan era el principal cliente de Gunbusters.

"La ciudad desconocía que las armas no se incineraban", afirmaron las autoridades de Flint en un comunicado cuando un periodista les informó sobre el método de destrucción de la empresa, y añadieron que intentarían aclarar el acuerdo de eliminación.