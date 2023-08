Se defiende Trump de acusaciones de fiscala de NY

Nueva York.- En un enfrentamiento legal, Donald Trump defendió su imperio inmobiliario y su presidencia ante la Fiscala General de Nueva York, quien lo había demandado por fraude.

Durante un interrogatorio privado en abril, Trump afirmó que su empresa posee una cantidad significativa de efectivo y destacó su papel en la prevención de conflictos nucleares durante su mandato presidencial.

Trump, en un testimonio hecho público hoy, dijo que era una "cosa terrible" que la Fiscala General Letitia James lo estuviera demandando por afirmaciones que hizo en declaraciones financieras anuales sobre su patrimonio neto y el valor de sus rascacielos, campos de golf y otros activos.

Los abogados de Trump hicieron pública la transcripción de una deposición del exmandatario de 479 páginas en una serie de presentaciones judiciales antes de una audiencia programada para el 22 de septiembre, en la cual un juez podría resolver parte o toda la demanda antes del juicio en octubre. James afirmó que la evidencia muestra que Trump infló fraudulentamente su patrimonio neto en hasta un 39 por ciento, o más de 2 mil millones de dólares, en algunos años.

"No tienes un caso y deberías abandonar este caso", dijo Trump sentado frente a James en su oficina de Manhattan el 13 de abril.

Señalando sus contribuciones al horizonte de la ciudad, el expresidente dijo que era una lástima que tuviera que justificarse frente a James.

Interrogado sobre la veracidad de las declaraciones financieras que proporcionó a los bancos, Trump insistió repetidamente en que, desde el punto de vista legal, no importaba si eran precisas o no.

"En mi contrato hay una cláusula que dice: 'No creas en la declaración. Sal y haz tu propio trabajo'. Esta declaración es 'sin valor'. No significa nada", testificó. Dado el descargo de responsabilidad, afirmó que "se supone que no debes dar ningún crédito a lo que decimos en absoluto".

En una presentación legal hoy, James instó al juez Arthur Engoron a otorgar un fallo sumario en una de las siete reclamaciones de su demanda, que Trump y su empresa defraudaron a prestamistas, aseguradoras y otros al mentir sobre su riqueza y el valor de sus activos.

Para tomar una decisión, la oficina de James argumentó que Engoron solo necesita responder dos preguntas: si las declaraciones financieras anuales de Trump eran falsas o engañosas, y si él y su organización utilizaron esas declaraciones en transacciones comerciales.

"La respuesta a ambas preguntas es un rotundo 'sí' basado en la montaña de pruebas indiscutibles presentadas en el caso", dijo el consejero especial de litigios de James, Andrew Amer, en una moción de resumen de fallo de 100 páginas.

Incluso si Engoron falla a favor de la reclamación por fraude, aún presidiría un juicio sin jurado sobre las otras seis reclamaciones restantes en la demanda si no se resuelve.

Los abogados de Trump están solicitando a Engoron que desestime por completo el caso.

Argumentan que muchas de las acusaciones están sujetas a una prescripción legal y que James no tiene legitimación para demandar porque las entidades supuestamente defraudadas "nunca se han quejado y, de hecho, han obtenido beneficios de sus negocios" con él.

Trump, el favorito para la nominación republicana en las elecciones presidenciales del próximo año, ha sido acusado cuatro veces en los últimos cinco meses: en Georgia y Washington, D.C., de conspirar para revertir su derrota en las elecciones de 2020, en Florida de acaparar documentos clasificados y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero para silenciar pagos en su nombre. Algunos de los juicios penales del republicano están programados para coincidir con la temporada de primarias presidenciales.

James demandó al exmandatario en septiembre pasado, alegando que infló el valor de activos como su finca Mar-a-Lago durante al menos una década. Su demanda busca 250 millones de dólares en multas y una prohibición de que el magnate haga negocios en Nueva York.

Trump testificó que solo hizo que se realizaran los estados financieros para que pudiera ver una lista de sus numerosas propiedades y dijo que "nunca sintió que estos estados serían tomados muy en serio", pero que ocasionalmente las instituciones financieras le pedían verlos. Concedió que algunos de los valores listados se basaban en "estimaciones aproximadas".

Trump respondió a las preguntas con tanta verbosidad en la declaración jurada de abril, alternando entre evasivas y bravuconadas, que un abogado temía que sus siete horas de testimonio bajo juramento podrían extenderse hasta la medianoche.

Fue un cambio con respecto a una declaración jurada del año pasado, antes de que James presentara su demanda, en la que el ex mandatario se negó a responder a todo excepto a algunas preguntas de procedimiento. En esa declaración anterior, Trump invocó su Quinta Enmienda, que protege contra la autoincriminación, más de 400 veces.

El republicano testificó en abril que su empresa tiene más de 400 millones de dólares en efectivo. Afirmó que Mar-a-Lago vale 1.5 mil millones de dólares y que un campo de golf que posee cerca de Miami vale 2 o 2.5 mil millones. Dijo que cree que podría vender otro campo de golf que posee en Escocia a la liga de golf respaldada por Arabia Saudita "por una fortuna".

"¿Sabes si los bancos fueron completamente pagados? ¿Sabes si los bancos ganaron mucho dinero?", testificó.

"¿Sabes que no creo que jamás haya recibido una notificación de incumplimiento, y aún durante la pandemia de Covid-19, todos los bancos fueron pagados? Y sin embargo, estás demandando en nombre de los bancos, supongo. Es una locura. Todo el caso es una locura".

No se espera que Trump testifique en el tribunal si el caso llega a juicio, pero podrían reproducirse grabaciones de sus declaraciones bajo juramento.

En su declaración jurada, testificó además que una vez que se convirtió en presidente, dejó de prestar mucha atención a su negocio porque necesitaba concentrarse en los asuntos mundiales.

"Creo que habría un holocausto nuclear si no me ocupara de Corea del Norte", declaró.

"Creo que habría una guerra nuclear si no hubiera sido elegido. Y creo que ahora podrías tener una guerra nuclear, si quieres saber la verdad".