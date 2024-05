Se convirtió Baltimore en la capital estadounidense de las sobredosis

Nueva York.- Personas de Baltimore han estado muriendo de sobredosis a un ritmo nunca antes visto en una importante ciudad estadounidense.

En los últimos seis años, se han perdido 6 mil vidas.

El índice de muertes del 2018 al 2022 fue de casi el doble que en ninguna otra ciudad grande y más alta que casi todos los Apalaches durante la crisis de prescripción de pastillas, del norte-centro durante la parte álgida de los laboratorios rurales de metanfetaminas o de Nueva York durante la epidemia del crack.

Hace una década, menos de 700 personas de este lugar murieron cada año a causa de las drogas.

Y cuando las fatalidades empezaron a aumentar debido a los opioides de fentanilo sintéticos, tan potentes que hasta una minúscula dosis es letal, la respuesta inicial de Baltimore ha sido recibida como un modelo nacional.

La ciudad estableció objetivos ambiciosos, distribuyó ampliamente Narcan, experimentó maneras de enviar a la gente a tratamiento e incrementó las campañas para alertar al público.

Sin embargo, los dirigentes de la ciudad se empezaron a preocupar por otras crisis, incluyendo la violencia con las armas y pandemia.

Muchos de esos esfuerzos para luchar contra las sobredosis se estancaron, según encontró una revisión realizada por The New York Times y The Baltimore Banner.

Oficiales de salud han compartido públicamente menos información. Los miembros del Consejo de la Ciudad en raras ocasiones se refieren o les preguntan acerca del creciente número de sobredosis.

El hecho de que el estatus de la ciudad haya empeorado más que ninguna otra ciudad de su tamaño no era conocida por el alcalde, sub-alcalde --- quien fue comisionado de salud durante algunos de esos años --- o por los múltiples miembros del Consejo hasta que recientemente les mostraron información compilada por reporteros de The Times y The Banner.

La poca urgencia que en algún tiempo caracterizó la respuesta de la ciudad es evidente actualmente.

Desde el 2020, los oficiales han establecido objetivos menos ambiciosos y en menor número para la prevención de sobredosis.

Los números son “aterradores”, comentó la Dra. Laura Herrera Scott, secretaria de salud de Maryland desde el 2023, agregando, “No hemos desplegado los recursos adecuados en los lugares precisos”.