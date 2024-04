Se centra Trump en la frontera y Biden en el aborto en Florida

Nueva York.- El expresidente Donald J. Trump hará campaña sobre inmigración y política fronteriza hoy con actos previstos en Michigan y Wisconsin, dos estados cruciales en la batalla en el Medio Oeste.

El Sr. Trump y otros republicanos están tratando de mantener la atención de los votantes en la frontera, mientras que el presidente Biden y los demócratas, después de un par de fallos judiciales de Florida el lunes, se vuelven más optimistas sobre su capacidad para centrar la campaña en el aborto.

El lunes por la tarde, el Tribunal Supremo de Florida revocó décadas de precedentes al dictaminar que la Constitución del Estado no protegía el derecho al aborto, permitiendo la entrada en vigor de una prohibición de seis semanas. El Sr. Biden calificó la sentencia de "escandalosa" y dijo que "pone la atención médica que necesitan desesperadamente aún más fuera del alcance de millones de mujeres en Florida y en todo el Sur."

Pero el tribunal dictaminó al mismo tiempo que una propuesta de enmienda constitucional para garantizar el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal podía presentarse a las elecciones de noviembre.

Esto significa que los floridanos votarán directamente sobre el aborto después de vivir con una prohibición casi total durante varios meses, lo que los demócratas esperan que aumente la participación y les dé una oportunidad de luchar en un estado que se ha vuelto cada vez más favorable a los republicanos.

Wisconsin es uno de los estados que celebran primarias presidenciales el martes, y sus votantes también decidirán sobre dos medidas electorales después de que la Asamblea Legislativa del estado, dirigida por los republicanos, propusiera cambiar la Constitución estatal para restringir la financiación privada y la dotación de personal de las oficinas electorales.

Connecticut, Rhode Island y Nueva York también votan. Sin embargo, Trump y Biden ya han asegurado sus candidaturas, por lo que los resultados de las primarias de hoy no están en duda. Delaware incluso ha cancelado las primarias que habría celebrado hoy.

Pero una pequeña pero significativa resistencia a sus candidaturas persiste en sus respectivos partidos. Nikki Haley, que abandonó la carrera a principios del mes pasado, obtuvo casi el 18% de los votos contra Trump en las primarias de Arizona hace dos semanas. Alrededor del 13% de los votantes demócratas han votado en contra de Biden en las primarias hasta ahora, eligiendo una opción de voto "no comprometido" o votando por otros candidatos menores.

Biden ganó tanto en Michigan como en Wisconsin en las elecciones de 2020, y el viaje de Trump a Grand Rapids el martes se produce después de una actuación más débil de lo esperado en las primarias de Michigan contra Haley. Grand Rapids fue un bastión urbano para la Sra. Haley en esa carrera, con más de un tercio de los residentes en el condado de Kent apoyándola. El segundo acto del día de Trump tendrá lugar en Green Bay, Wisconsin.

Activistas de Nueva York, Rhode Island y Wisconsin han instado a los votantes a secundar las primarias como forma de expresar su desaprobación por la gestión de Biden de la guerra de Gaza. El presidente ha hecho algunos esfuerzos para enmendar la dañina división en el Partido Demócrata sobre la guerra, reduciendo el apoyo total a las operaciones militares de Israel que había ofrecido en los primeros días del conflicto.

Sin embargo, esto no ha servido para aplacar las protestas contra Biden en las próximas primarias. Y Heba Mohammad, portavoz de un grupo que está impulsando el voto no comprometido en el estado, Listen to Wisconsin, dijo que no había ningún escenario en el que ella votaría por el Sr. Biden en las elecciones generales.

"Creo que la única persona aquí que está haciendo posible que Donald Trump gane es el propio Joe Biden", dijo la Sra. Mohammad en una entrevista en la televisión local. "No se está tomando en serio nuestras demandas".

Trump, por su parte, ha criticado la gestión de Biden de la guerra en Gaza, pero no ha dicho nada sustancial sobre lo que haría de manera diferente si fuera presidente. También ha dicho que cualquier judío que vote a los demócratas odia a Israel y su religión.