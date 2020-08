Se basaron miles de millones en ayuda hospitalaria vs virus en cumplimiento de proveedor privado

The New York Times

The New York Times

Washington- La administración de Donald Trump ató miles de millones de dólares en fondos médicos, muy necesarios para el coronavirus esta primavera, a la cooperación de los hospitales con un proveedor privado que recopila información para una nueva base de datos de Covid-19 que pasó por alto el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.La demanda altamente inusual, dirigida a hospitales en puntos elevados de coronavirus utilizando fondos aprobados por el Congreso sin condiciones previas, alarmó a algunos administradores de hospitales e incluso a algunos funcionarios de salud federales.La oficina del secretario de salud, Alex M. Azar II, estableció el requisito en un correo electrónico del 21 de abril, obtenido por The New York Times, en el que se indicaba a los hospitales que hicieran un informe único de sus admisiones de Covid-19 y las camas de la unidad de cuidados intensivos para TeleTracking Technologies, una empresa de Pittsburgh cuyo contrato gubernamental de cinco meses y 10.2 millones de dólares ha atraído el escrutinio en Capitol Hill."Tenga en cuenta que el envío de estos datos informará la toma de decisiones sobre los pagos específicos del Fondo de Ayuda y es un requisito previo para el pago", decía el mensaje.La condición financiera, que no se ha informado anteriormente, se aplicó al dinero de un "fondo de ayuda para proveedores de coronavirus" de 100 mil millones de dólares establecido por el Congreso como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus de 2.2 billones de dólares, conocida como Ley CARES, firmada por el presidente Trump el 27 de marzo. Dos días después, la administración ordenó a los hospitales que hicieran informes diarios al CDC, solo para cambiar de rumbo.“Otra pregunta sobre el informe de datos”, informó un funcionario regional del departamento de salud a sus colegas, en un intercambio de correo electrónico, y agregó: “Viene con un incentivo económico. Realmente necesitamos un mensaje claro sobre las solicitudes de informe y datos requeridos, esto es ridículo".Un colega respondió: “Otra arruga más. Qué desastre."