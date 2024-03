Se arrepiente Biden de usar la palabra ilegal

Atlanta, Georgia.- El presidente Joe Biden dijo ayer que lamenta haber usado el término “ilegal” durante su discurso sobre el Estado de la Unión para describir al presunto asesino de Laken Riley, mientras su casi seguro rival en 2024, Donald Trump, culpó a Biden por la muerte en un mitin al que asistió la familia del estudiante de enfermería de Georgia.

Biden expresó remordimiento en una entrevista después de enfrentar la frustración de algunos miembros de su partido por el uso del término para describir a las personas que llegaron o viven en Estados Unidos ilegalmente. “No debería haber usado ilegal, es indocumentado”, le dijo a MSNBC. El término alguna vez fue común, pero lo es mucho menos hoy, particularmente entre los demócratas que abrazaron más plenamente las cuestiones de los derechos de los inmigrantes durante la presidencia de Trump.

La muerte de Riley, una estudiante de enfermería, se ha convertido en un grito de guerra para los republicanos, una tragedia que, según dicen, abarca el manejo por parte de la administración Biden de la frontera entre Estados Unidos y México en medio de un aumento récord de inmigrantes que ingresan al país. Una inmigrante venezolana que ingresó ilegalmente a Estados Unidos ha sido arrestada y acusada de su asesinato.

Los comentarios de Biden se produjeron en una entrevista con Jonathan Capehart de MSNBC grabada en Atlanta, donde el presidente se reunía con propietarios de pequeñas empresas y realizaba un mitin de campaña. En todo el estado de Rome, Georgia, se espera que Trump golpee a Biden en la frontera, así como por su mala pronunciación del nombre de Riley durante el discurso sobre el Estado de la Unión, según extractos publicados por su campaña antes del discurso.

“Lo que Joe Biden ha hecho en nuestra frontera es un crimen contra la humanidad”, diría Trump.

Biden usó el término el jueves por la noche durante un intercambio en el que el presidente presionó a los republicanos en su discurso para que aprobaran un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza que fracasó después de que Trump se opusiera. La representante estadounidense Marjorie Taylor Greene, una incondicional aliada de Trump, luego le gritó al presidente que dijera el nombre de Riley, y agregó que fue asesinada “por una ilegal”.

“Por una ilegal, así es”, respondió inmediatamente Biden, antes de parecer preguntar cuántas personas están siendo asesinadas por “legales”.

En declaraciones a Capehart, Biden dijo: “Mire, cuando hablé de la diferencia entre Trump y yo, una de las cosas de las que hablé en la frontera fue la suya, la forma en que habla de las alimañas, la forma en que habla de estas personas que contaminan la sangre. Hablé sobre lo que no voy a hacer. Lo que no haré. No voy a tratar a ninguna, a ninguna, a ninguna de estas personas con falta de respeto”.

El asesor principal de la campaña de Trump, Chris LaCivita, criticó a Biden por disculparse por su lenguaje y no ante la familia de Riley.

“Debería disculparse con la familia en lugar de disculparse por la palabra que usó, que es una descripción precisa”, dijo a los periodistas antes de que Trump subiera al escenario. Criticó la respuesta como “sorda” y como un “momento crucial” que resalta las “dos diferencias muy distintas de enfoque de los candidatos sobre la invasión fronteriza”. “Hay una clara diferencia”, dijo. “Uno es comprensivo, mimante y pone excusas. Y uno quiere ponerle fin, ponerle fin”.

La expresión de arrepentimiento de Biden marcó un cambio con respecto al día anterior, cuando Biden dudó cuando los periodistas le preguntaron si se arrepentía de haber usado el término, diciendo “bueno, probablemente”, antes de hacer una pausa y decir “No lo hago” y parecer que estaba empezando a decir la palabra “arrepentimiento”.