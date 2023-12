Se alarga en EU la espera; médicos temen más riesgos

San Francisco.- Una mujer cuyo feto tenía pocas probabilidades de sobrevivir llamó a más de una decena de clínicas de aborto antes de encontrar una que la recibiera, sólo para dejarla durante semanas en una lista de espera.

Una adolescente esperó siete semanas para abortar porque ese fue el tiempo que tardó su madre en conseguirle una cita. Otras que buscan el procedimiento tienen que esperar, ya que tienen problemas para viajar cientos de kilómetros (millas) para atenderse.

Dichos obstáculos son cada vez más comunes desde que se revocó Roe vs. Wade en junio de 2022, según médicos e investigadores, lo que provoca demoras que a su vez complican los abortos, los hacen más caros y, en algunas ocasiones, más riesgosos, sobre todo conforme avanzan los embarazos.

Aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos ya tienen leyes que prohíben o restringen el aborto. Debido a eso, muchas clínicas no ofrecen el procedimiento, lo que ha aumentado la demanda de citas en donde sí se ofrece.

En varios momentos desde Roe, las esperas en muchos estados son de dos a tres semanas y algunas clínicas no tienen citas disponibles, según resultados de un sondeo periódico dirigido por la profesora de economía en Middlebury College, Caitlin Myers, y recientemente proporcionado a The Associated Press.

Médicos e investigadores dicen que incluso conforme se reducen los tiempos de espera, las personas también se enfrentan a otros desafíos como planear y pagar el viaje, tomarse días de trabajo y encontrar cuidado infantil.

“Todas esas cosas pueden contribuir a demoras y luego se convierte en esta especie de círculo vicioso”, dijo el doctor Daniel Grossman, un obstetra y ginecólogo de la Universidad de California, San Francisco, coautor de un informe publicado hace unos meses que compila anécdotas de proveedores de atención médica después de la revocación de Roe.

Las personas pueden perder la oportunidad para abortar con medicamentos, que generalmente no se ofrece después de las 10 a 11 semanas de gestación. Un número cada vez menor de clínicas ofrece abortos más allá del segundo trimestre de embarazo, que inicia a las 13 o 14 semanas.

Los costos del procedimiento también cambian, de 800 dólares el primer trimestre a 2 mil dólares o más en el segundo trimestre.

“Aunque el aborto es seguro en algunos momentos del embarazo, con una tasa de complicación general del 2%, se complica más conforme continúa el embarazo”, dijo la doctora Colleen McNicholas, directora en el Planned Parenthood de St. Louis Region. “Sí conlleva riesgos adicionales”, indicó.