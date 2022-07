Sanciona EU a miembro del CJNG por tráfico de armas

Tomada de US Department of the Treasury

Washington DC.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Obed Christian Sepúlveda Portillo por actuar para o en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el trasiego de armas a lo largo de la frontera. De acuerdo con un comunicado, Sepúlveda Portillo, ciudadano mexicano, está encargado de coordinar la adquisición diaria de armas de fuego y municiones a granel desde la frontera suroeste de EU hacia México a través de una red de personas que trabajan directamente con el Cártel. El Tesoro identifica al CJNG como una violenta organización de tráfico de drogas con sede en México que es responsable de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales que se trafican a EU. "El poder del CJNG y la violencia sólo son posibles por su capacidad de obtener armas de alto poder, que son usadas para proteger las rutas del narcotráfico, el territorio y otros activos ilícitos", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson. "El Tesoro se está enfocando activamente en aquellos que apoyan y suministran tráfico de drogas y organizaciones criminales, especialmente aquellos involucrados en la producción y distribución de opioides sintéticos que cobran la vida de decenas de miles de estadounidenses cada año". Las sanciones implican el bloqueo de todas las propiedades e intereses a nombre de Sepúlveda Portillo en Estados Unidos o en posesión o control de personas de EU. También se prohíbe cualquier transacción realizada por personas de EU o dentro de EU que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad del señalado. El Tesoro recuerda que cualquier estadounidense relacionado con transacciones con una organización de tráfico de drogas puede enfrentar sanciones civiles o penales.