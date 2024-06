San Diego es de los principales puntos de entrada de inmigrantes

Desde el amanecer hasta el atardecer, los autobuses de la Patrulla Fronteriza estadounidense llegaban cada hora a un aparcamiento soleado de San Diego.

Decenas de inmigrantes salían cada vez, muchos parecían confusos sobre lo que estaba ocurriendo en este centro de tranvías en un fin de semana reciente. No había funcionarios locales para responder a las preguntas. Ni servicios. Y pocas formas de llegar a su próximo destino en Estados Unidos.

Por primera vez en 25 años, la región de San Diego se ha convertido en uno de los principales destinos de los migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, superando el número de cruces ilegales en zonas de Arizona y Texas durante varias semanas este año, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Ha sido un giro sorprendente para un punto fronterizo que fue el centro del agrio debate nacional sobre inmigración hace décadas, antes de perder protagonismo a medida que los flujos migratorios se desplazaban hacia el este.

La reciente oleada en San Diego ha sido tan abrumadora que un centro de acogida financiado por el gobierno agotó su presupuesto y tuvo que cerrar en febrero. Desde entonces, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha trasladado a los inmigrantes en autobús a un centro de acogida y los ha enviado de vuelta.

Tras ser dejados en el Centro de Tránsito de Iris Avenue, muchos de los migrantes se dirigen al Aeropuerto Internacional de San Diego o encuentran refugio en iglesias u organizaciones sin ánimo de lucro de la zona de San Diego. Imagen

Los inmigrantes en San Diego suelen recibir pocos servicios o asistencia después de ser abandonados por la Patrulla Fronteriza.

"La situación es cada vez más irreal", dijo Catalina Torres, de 27 años, voluntaria de Al Otro Lado, una organización local sin ánimo de lucro que ha tratado de ayudar a los migrantes en el punto de entrega en San Diego. "No sé cómo esperan que sigamos haciendo esto".

En abril, 37.370 personas cruzaron ilegalmente en el sector de San Diego y se entregaron a la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo. El total más alto ese mes en Texas fue de 30.393 en el sector de El Paso. La Patrulla Fronteriza divide la nación en 20 sectores por geografía, y nueve de ellos están en la frontera con México.

Ante la intensa presión política para frenar el aumento de la migración en este año electoral, se espera que el Presidente Biden firme el martes una orden ejecutiva que permitirá a los funcionarios federales bloquear a los migrantes y rechazar las protecciones de asilo una vez que se produzca un cierto número de cruces ilegales. Se espera que la orden se enfrente a desafíos legales, pero tiene el potencial de frenar la marea en San Diego y en otros lugares si se lleva a cabo según lo previsto.

Varios factores han provocado el aumento del tráfico de inmigrantes en San Diego, según los expertos en inmigración. Entre ellos: Las redes de contrabando se han desplazado hacia el oeste, ya que las zonas de México al sur de Arizona y Texas se han vuelto cada vez más peligrosas debido al crimen organizado.

Jóvenes migrantes de Vietnam planean su viaje al aeropuerto. Formaban parte del grupo cada vez más diverso de personas que han llegado a la frontera sur.

En el pasado, la gran mayoría de las personas que cruzaban la frontera sur procedían de México, Guatemala, Honduras o El Salvador. En abril, sin embargo, las personas que inmigraron a San Diego procedían de 98 países diferentes -incluidos grandes grupos de China, Brasil e India- en un repunte de personas que huyen de conflictos, del cambio climático, del autoritarismo y de las penurias económicas pospandémicas.

"Las nacionalidades no se parecen a nada que hayamos visto antes en ningún sector", afirmó Adam Isacson, director de programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de investigación y defensa.

Los esfuerzos del gobernador Greg Abbott, republicano de Texas, para restringir la inmigración también pueden estar teniendo un impacto, disuadiendo a los migrantes de cruzar allí. Entre esos esfuerzos se encuentra una nueva ley estatal que permite a las fuerzas del orden estatales y locales detener y expulsar a inmigrantes indocumentados. Aunque la ley ha sido bloqueada temporalmente, los expertos afirman que podría haber tenido ya un efecto disuasorio. Los republicanos de Arizona están a punto de pedir a los votantes que aprueben una ley similar.

California estuvo en el centro de las luchas por la inmigración hace tres décadas, lo que puede resultar difícil de entender ahora, dada la fuerte inclinación demócrata del estado.

Cientos de activistas se reunían por la noche a lo largo de la frontera para aparcar sus coches y dirigir sus faros hacia el sur, hacia México, para protestar contra la inmigración ilegal. En 1994, un siniestro anuncio político respaldado por el gobernador Pete Wilson, republicano que entonces se presentaba a la reelección, mostraba imágenes en blanco y negro de inmigrantes corriendo entre vehículos en un puesto de control fronterizo mientras un narrador decía: "Siguen llegando".

Ese año, los votantes aprobaron la Proposición 187, que prohibía a los inmigrantes indocumentados recibir diversos servicios estatales. También concedieron al Sr. Wilson un segundo mandato después de que vinculara su suerte a la iniciativa electoral.

Los migrantes han viajado desde todo el mundo, incluso desde Colombia, Ecuador, Guatemala, China y Vietnam en un día reciente.

Mónica ManoBanda y su marido, Alexander ManoBanda, se abrazaron después de que él llegara en otro autobús al centro de tránsito. Habían llegado a Estados Unidos procedentes de Ecuador.

Los expertos en política de California suelen decir que la campaña de 1994 fue uno de los principales factores que alejaron a los votantes latinos del Partido Republicano y que sentó las bases para el actual control demócrata del gobierno estatal. En la última década, el estado se ha declarado estado santuario y ha ofrecido asistencia sanitaria financiada por el estado a los inmigrantes indocumentados, lo que supone un rechazo total a las políticas de los años noventa.

El clima político de California puede ser otra de las razones por las que los inmigrantes se dirigen a San Diego.

Según los expertos, más inmigrantes que nunca utilizan aplicaciones de redes sociales como TikTok, Facebook o WhatsApp, donde pueden compartir las experiencias que han tenido al entrar en el país. Eso es lo que llevó a Leidy Restrepo, de 38 años, y a su pareja, Paula Arévalo, de 31, a un refugio en San Diego.

Contaron que abandonaron su ciudad natal, Ibagué (Colombia), tras soportar años de acoso anti-L.G.B.T.Q.. La Sra. Restrepo dijo que, tras ser agredida por un grupo de hombres, ella y la Sra. Arévalo reservaron un paquete de vacaciones a Tabasco, México, y finalmente volaron a Tijuana, donde pagaron 1.500 dólares cada una a contrabandistas para cruzar la frontera.

Estuvieron en contacto con otros inmigrantes L.G.B.T.Q. en su viaje hacia el norte y eligieron cruzar la frontera por California, dijo la Sra. Restrepo, "porque el mito es que en San Diego inmigración te recibe con mejor trato."

Los patrones migratorios a lo largo de la frontera sur se han vuelto más difíciles de predecir en los últimos años y pueden cambiar rápidamente. Los cruces fronterizos en el sector de Tucson, en Arizona, habían estado en declive, pero recientemente experimentaron un repunte que superó el número de cruces en San Diego.

Durante el último año fiscal federal, que terminó el 30 de septiembre, unas 230.000 personas cruzaron ilegalmente a Estados Unidos cerca de San Diego y se entregaron a los agentes para solicitar asilo. En los siete primeros meses del año fiscal en curso, los agentes ya han encontrado a más de 220.000 personas. San Diego va camino de superar este año cualquier total anual desde finales de la década de 1990.

La agencia está trasladando personal y otros recursos a "las zonas más activas y arduas a lo largo de nuestras fronteras, donde los migrantes son colocados cruelmente por organizaciones de contrabando con fines de lucro, a menudo sin la preparación adecuada", dijo Erin Waters, portavoz de la agencia. Dijo que el número medio de encuentros con migrantes en San Diego había descendido a principios de mayo como consecuencia de ello, pero añadió que se necesitaban más fondos federales.

Migrantes latinoamericanos esperan noticias de sus seres queridos tras ser separados de ellos en un centro de detención. Hasta febrero, un centro de migrantes que funcionaba con 6

Hasta febrero, un centro de inmigrantes funcionaba con 6 millones de dólares del condado de San Diego para ayudar a los recién llegados. Pero el centro cerró tras agotar su financiación. El año pasado, el estado proporcionó 150 millones de dólares a grupos religiosos para ayudar a los migrantes, pero esa financiación podría recortarse a partir de julio porque el estado tiene un déficit de 28.000 millones de dólares.

"Este asunto trasciende la frontera de San Diego", dijo en un comunicado Nora Vargas, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. Ella dijo que la reforma migratoria federal era necesaria y que el condado estaba "comprometido a garantizar una entrada humana y acogedora para todos aquellos que buscan asilo en nuestra comunidad."

Las familias con niños pequeños todavía están siendo conectadas con proveedores de servicios o refugios. Pero los migrantes individuales están siendo liberados en la calle, tal vez el signo más visible de que San Diego está luchando para responder a la afluencia.

"Esto es algo que toda ciudad fronteriza quiere evitar", dijo el Sr. Isacson, añadiendo que la mayoría de los inmigrantes no planeaban quedarse en San Diego. "Tienen destinos en el interior de EE.UU., pero no pueden llegar allí sin al menos algo de ayuda".

Torres, la voluntaria sin ánimo de lucro, dice que rellena formularios de reagrupación familiar con su teléfono, se enfrenta a taxistas que intentan estafar a los inmigrantes y calma situaciones tensas con "agitadores antiinmigrantes" que han acosado a inmigrantes y trabajadores humanitarios.

Ella fue una de las dos únicas personas que ayudaron en el centro de tranvías una mañana reciente. Con los cientos de personas que llegan cada día, dice, no se toma descansos y evita beber líquidos para reducir las visitas al baño.

Decenas de migrantes han acabado en el Aeropuerto Internacional de San Diego, donde han acampado durante días en la zona de recogida de equipajes a la espera de vuelos a otros destinos.

"Somos como un improvisado centro de acogida", dice. "Pero somos sólo nosotros, rotos, en el salvaje, salvaje Oeste, en la calle, con nuestros teléfonos moribundos y nuestros cuerpos deshidratados".

Durante meses, un grupo de ayuda mutua llamado We All We Got San Diego ha estado ayudando a los inmigrantes varados en el aeropuerto y distribuyendo allí comidas y artículos de aseo. Pero a medida que aumentaba el número de inmigrantes, el grupo se quedó sin fondos y ahora depende únicamente de las donaciones.

"No puedo entender cómo es posible que se liberen entre 800 y mil personas al día y que el condado o el gobierno no se impliquen en absoluto, ni el gobierno federal, ni el municipal, ni nada", declaró Krystle Johnson, voluntaria de la organización.

Se mostró especialmente crítica con los dirigentes de Washington por no abordar el problema fronterizo. Un proyecto de ley bipartidista para hacer cumplir la ley ha sido rechazado dos veces por los republicanos del Senado a instancias del expresidente Donald J. Trump.

En San Diego, "la mayor conversación es como, ¿Quién debe encargarse de ello?". Dijo la Sra. Johnson. "Y ahora mismo no es nadie porque todo el mundo está discutiendo entre sí".