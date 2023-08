¿Salvará la tecnología a niños ‘olvidados’?

Desde que Tyler Cestia dejó a su hijo Thomas en su camioneta en una calurosa mañana de junio hace dos años, se ha sentido, dijo, como un corcho flotando en el océano.

Era el 14 de junio de 2021 y Cestia se estaba preparando para una auditoría estresante en el trabajo cuando olvidó dejar a Thomas con la niñera camino a su oficina en New Iberia, Luisiana.

A la hora del almuerzo, condujo hasta un restaurante con el auditor y luego regresó a su oficina.

Esa tarde, recordó no haber visto a la niñera en toda la mañana. Corrió hacia su camioneta donde encontró a Thomas en su asiento detrás del asiento del conductor. Thomas, que tenía 2 años y medio, fue declarado muerto en el lugar.

“Fue un shock total”, dijo Cestia, de 37 años, que vive en New Iberia con su esposa, Pam, y sus otros dos hijos. “Es casi como una pesadilla que no es real. Estoy viviendo en un mundo improvisado que no es real. Y una vez que bajas de esto, sigues tu una rutina diaria”.

Cestia dijo que ha enfrentado el dolor extremo con la ayuda de su fe religiosa y terapia. También ha contado con el apoyo de su esposa. “La gente piensa, ‘Oh, ¿cómo alguien hace eso?’”, dijo Pam Cestia. “No olvidas tu celular. No olvidas esto. Pero él estaba muy concentrado en otra cosa. No es un mal padre. No es un mal padre”.

Las secuelas en otros casos han sido más terribles. Los matrimonios se han derrumbado. Los cuidadores han sido procesados y enfrentaron penas de prisión. En un caso el año pasado en Chesterfield, Virginia, un padre que se dio cuenta de lo que había hecho, inmediatamente fue a su casa y se suicidó.

Y todavía hay más muertes. Sólo esta semana en Houston, un niño de 3 meses murió después de que lo dejaran solo en un automóvil, dijo la Policía.

Alrededor de 40 niños al año mueren por insolación en los automóviles, ya sea porque se quedan en el vehículo o porque quedan atrapados, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Eso equivale a un niño que muere en un automóvil caliente cada 10 días en Estados Unidos. Las muertes son más frecuentes en verano, pero ocurren en todos los meses del año.

Los defensores de la seguridad infantil dijeron que la nueva tecnología podría ayudar a prevenir estas tragedias recurrentes. Los vehículos con sensores de movimiento en el interior, por ejemplo, pueden hacer sonar la bocina y enviar alertas al teléfono del conductor si detectan a un niño en el asiento trasero después de apagar el automóvil.

Pero los fabricantes de automóviles y los reguladores no han hecho que la tecnología sea un equipo estándar en los vehículos nuevos, lo que frustra a los expertos en seguridad. Según Kids and Car Safety, un grupo sin fines de lucro, mil 50 niños han muerto en autos calientes en todo el país desde 1990 y al menos otros 7 mil 300 han sobrevivido con diversas lesiones.

“Realmente debería ser vergonzoso para los fabricantes de automóviles y para el gobierno que esto aún no se haya solucionado”, dijo Janette E. Fennell, fundadora y presidenta de Kids and Car Safety. “Cuando se tiene la tecnología para prevenir estas muertes, y no es costosa, ¿qué estamos esperando?”.

Los reguladores federales dijeron que estaban desarrollando reglas que requerirían que los vehículos nuevos tuvieran luces y campanillas para recordar a los conductores que revisen el asiento trasero después de apagar un automóvil, como lo exige la ley de infraestructura de 1 billón de dólares que el presidente Biden firmó en 2021. Pero ese requisito no entrará en vigor hasta 2025.

Los principales fabricantes de automóviles también se han comprometido que para 2025 todos los vehículos nuevos incluirán sistemas básicos de recordatorio en el asiento trasero. Hasta octubre pasado, más de 150 modelos ofrecían recordatorios, según Alliance for Automotive Innovation, que dijo en un comunicado que la industria estaba logrando un “gran progreso” hacia su objetivo de recordatorios universales para los asientos traseros.

Pero los sistemas de alta tecnología que usan radares o sensores ultrasónicos para detectar a un niño en el asiento trasero siguen siendo relativamente raros.

“Es una cuestión de costo y demanda”, dijo Emily A. Thomas, gerente de seguridad automotriz de Consumer Reports, que sostiene la posición de que los sistemas de detección de niños deben ser estándar en los vehículos nuevos.

“La gente no sabe que esto es lo que necesita, por lo que no hay una gran demanda y, desafortunadamente, la industria automotriz responde a lo que se requiere. Entonces, si no es necesario, no lo incluirán como equipo estándar”.

Alrededor de la mitad de todas las muertes por autos calientes conducen a cargos criminales que van desde poner en peligro a los niños hasta el asesinato, según Kids and Car Safety. Muchos padres y cuidadores aceptan acuerdos de culpabilidad para evitar la cárcel y porque no están dispuestos a enfrentar una batalla judicial después de la muerte de un niño, dijo el grupo.

Los fundamentos psicológicos del problema se han discutido durante años, al menos desde 2009, cuando Gene Weingarten de The Washington Post escribió un artículo ganador del Premio Pulitzer explorando si los cargos penales son realmente apropiados para los padres que accidentalmente matan a sus hijos dejándolos en los automóviles.