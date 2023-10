Salida de McCarthy es otro ejemplo del desorden de Estados Unidos

En medio de la agitación en el Capitolio y el debilitamiento de las normas democráticas, las instituciones del país están sometidas a una profunda tensión.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que Estados Unidos presumía de enseñar al mundo cómo se hacía. Cuando se erigía en modelo de una democracia estable y predecible. Cuando enviaba jóvenes avatares idealistas a lugares lejanos del planeta para impartir el estilo estadounidense.

Hoy en día, para muchos observadores nacionales y extranjeros, el American way ya no parece ofrecer un ejemplo de democracia representativa eficaz. Por el contrario, se ha convertido en un ejemplo de desorden y discordia, que premia el extremismo, desafía las normas y amenaza con dividir aún más a un país polarizado.

La revuelta republicana que llevó a la destitución de un presidente de la Cámara de Representantes por primera vez en la historia de Estados Unidos sería suficiente perturbación. Pero la agitación en el Capitolio se produce mientras un ex presidente se sienta en un tribunal de Nueva York, ya juzgado como un fraude, mientras utiliza un lenguaje cada vez más violento y sobrepasa los límites de una orden de silencio. Al mismo tiempo, la ayuda militar para detener a los invasores rusos en Ucrania se ha visto frenada por una minoría del Partido Republicano en el Congreso, y el próximo mes se avecina otro cierre del Gobierno.

Las instituciones que ya estaban tensas durante la presidencia de Donald J. Trump se enfrentan ahora a una serie de profundas pruebas de estrés. ¿Pueden los tribunales mantener la fe pública y tratar de forma creíble con un ex presidente que se presenta a su antiguo puesto y que ha sido acusado de tantos delitos que es difícil llevar la cuenta? ¿Podrá el Congreso organizarse lo suficiente como para elegir a un líder, y mucho menos abordar cuestiones tan controvertidas como la inmigración, el gasto, el cambio climático y la violencia armada? ¿Puede la presidencia en manos de un político tradicional envejecido como el presidente Biden ser una herramienta para curar las heridas de la sociedad?

Biden, por su parte, subrayó el miércoles su compromiso de intentarlo y prometió trabajar con quienquiera que surja como sustituto del depuesto presidente republicano, Kevin McCarthy. "Más que nada, tenemos que cambiar la atmósfera venenosa en Washington", dijo Biden. "Sé que tenemos fuertes desacuerdos, pero tenemos que dejar de vernos como enemigos. Tenemos que hablar, escucharnos y trabajar juntos. Y podemos hacerlo".

No muchos en Washington compartían su optimismo. Y, desde luego, ese no era el mensaje de su rival putativo, el Sr. Trump. Fuera de la sala del tribunal en Nueva York el miércoles, el ex presidente se mostró impávido ante la orden de mordaza mientras atacaba al juez que la impuso. "Está dirigido por los demócratas", afirmó Trump. "Todo nuestro sistema es corrupto. Esto es corrupto. Atlanta está corrupta. Y lo que sale de Washington es corrupto".

El ex presidente lleva mucho tiempo prefiriendo la provocación a la pacificación. Pero en las últimas semanas ha intensificado la violencia de su retórica. Amenazó con investigar a NBC News por "traición" si volvía al cargo, se burló del marido de la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, que fue atacado en su casa, pidió que se disparara a los ladrones en el acto e insinuó que el general Mark A. Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, debía ser ejecutado por traidor. "Si vas a por mí, yo iré a por ti", escribió en agosto en las redes sociales.

La política de "quemar la casa" de Trump desempeñó un papel importante en la crisis de esta semana entre los republicanos de la Cámara de Representantes, inspirando a los rebeldes de extrema derecha que derribaron a McCarthy. Pero los republicanos han estado construyendo este momento desde antes de que Trump ganara la presidencia. Los ultraconservadores en su conferencia presionaron efectivamente a dos oradores republicanos anteriores para que se fueran, aunque sin el espectáculo de la votación que derrocó formalmente al Sr. McCarthy el martes.

Los partidos políticos, por supuesto, a veces se enzarzan en luchas internas. Los demócratas también tienen sus diferencias, aunque no tan drásticas como las de los republicanos, y tienen sus escándalos, incluido un senador acusado de corrupción. Además, Estados Unidos ha pasado por otros periodos de profundas divisiones, como durante las épocas del macartismo, los derechos civiles, Vietnam y Watergate, por no hablar de la Guerra Civil.

Lo que es diferente ahora, según algunos estudiosos, es que los republicanos del Sr. Trump han atacado directamente los cimientos del sistema democrático al negarse a aceptar unas elecciones que perdieron y al tolerar, si no alentar, la violencia política, sobre todo el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Una democracia a punto de descontrolarse es la consecuencia de que uno de los principales actores políticos del proceso democrático no acepte las reglas básicas del juego", afirma Daniel Ziblatt, profesor de Harvard que acaba de publicar "La tiranía de la minoría" con su colega Steven Levitsky, continuación de su libro seminal "Cómo mueren las democracias".

La opinión pública estadounidense lleva un tiempo notablemente agria con el país. La última vez que la mayoría de los estadounidenses se declararon satisfechos "con la forma en que van las cosas en Estados Unidos" en las encuestas de Gallup fue en enero de 2004, hace casi dos décadas.

Esto ha pasado factura a las instituciones estadounidenses. Menos de la mitad de los estadounidenses expresan confianza en la policía, el sistema médico, la religión organizada, el Tribunal Supremo, los bancos, las escuelas públicas, la presidencia, las grandes empresas tecnológicas, los sindicatos, los medios de comunicación, el sistema de justicia penal, las grandes empresas o el Congreso, según Gallup, que el año pasado registró descensos significativos en 11 de las 16 instituciones de las que hace un seguimiento. Sólo las pequeñas empresas y el ejército obtuvieron más del 50% de apoyo.

Otra encuesta realizada en junio por el Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que el 49% de los estadounidenses cree que la democracia no funciona bien en Estados Unidos, frente al 40% que afirma que sólo funciona algo bien y sólo el 10% que cree que funciona muy bien o extremadamente bien.

Entre los que presumiblemente observan el tumulto de los últimos días con cierta satisfacción se encuentra el Presidente de Rusia, Vladimir V. Putin. El canal estatal Channel 1 informó el miércoles por la noche con no poca schadenfreude de que "Washington está al borde del caos" y la situación es "tan escandalosa como impredecible".

Uno de los objetivos de la operación de injerencia electoral del señor Putin en 2016 era sembrar la disensión en el sistema estadounidense, según las agencias de inteligencia, y Washington lo ha conseguido ahora por sí solo. "Si Putin está siguiendo el caos", dijo Maria Lipman, una veterana analista política rusa que ahora trabaja en la Universidad George Washington, "tiene todos los motivos para regodearse y sentirse superior".

Dada la lucha por el gasto en el Congreso de los últimos días, que ha puesto en peligro la ayuda a la seguridad de Ucrania, añadió, "lo que realmente debería preocuparle es si el apoyo de Estados Unidos a Ucrania podría o no disminuir en un futuro concebible y debilitar la capacidad militar de Ucrania." No hay garantías de que el Congreso apruebe miles de millones más para Ucrania, y el Sr. Putin está claramente esperando a ver si el Sr. Trump, que critica la ayuda para defender el país, vence al Sr. Biden en las elecciones del año que viene.

Robert M. Gates, el veterano funcionario republicano de seguridad nacional que fue secretario de Defensa tanto del presidente George W. Bush como del presidente Barack Obama, advirtió la semana pasada en un ensayo publicado en la revista Foreign Affairs y titulado "La superpotencia disfuncional" que tanto Putin como el presidente chino Xi Jinping estaban interpretando los problemas de Estados Unidos de forma peligrosa.

Ambos líderes, escribió, están convencidos de que democracias como la estadounidense "han pasado su mejor momento y han entrado en un declive irreversible", evidente en su creciente aislacionismo, polarización política y conflicto interno. "La disfunción ha hecho que el poder estadounidense sea errático y poco fiable", escribió Gates, "invitando prácticamente a autócratas propensos al riesgo a hacer apuestas peligrosas, con efectos potencialmente catastróficos".

Y eso era antes del colapso de la Cámara de los últimos días. En un correo electrónico del miércoles, el Sr. Gates escribió: "Los acontecimientos de los dos últimos días sólo han subrayado lo real que es la disfunción."