Sale Gypsy Rose Blanchard de prisión en Misuri

Nueva York.- Gypsy Rose Blanchard, declarada culpable de ayudar a matar a su madre maltratadora en un asesinato que inspiró un documental de HBO y una miniserie de Hulu, fue puesta en libertad el jueves, informaron las autoridades de Misuri.

Karen Pojmann, portavoz del Departamento Correccional de Misuri, dijo en un correo electrónico que la señora Blanchard fue liberada del Centro Correccional de Chillicothe a las 3:30 a.m. de este jueves.

Su madre, Dee Dee Blanchard, fue asesinada en junio de 2015 en Springfield, Mo. En ese momento, la Sra. Blanchard, que entonces tenía poco más de 20 años, utilizaba una silla de ruedas y parecía tener una capacidad mental disminuida. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que podía caminar y de que sus problemas médicos habían sido en gran medida ficticios.

Más tarde, los investigadores llegaron a sospechar que el novio de la Sra. Blanchard, Nicholas Godejohn, había apuñalado a su madre hasta matarla. También encontraron pruebas que sugerían que la pareja había planeado el asesinato conjuntamente.

La Sra. Blanchard, que ahora tiene 32 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado en 2016. Fue condenada a 10 años de prisión -el mínimo por asesinato en segundo grado- en virtud de un acuerdo de culpabilidad que reconocía la relación abusiva con su madre.

Tres años después, el Sr. Godejohn fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua, informó The Springfield News-Leader.

El abogado del juicio de la Sra. Blanchard, Mike Stanfield, dijo en una conferencia de prensa en 2016, que la sentencia para la Sra. Blanchard era "un testimonio de la cantidad de abuso que descubrimos que su madre estaba amontonando sobre ella."

El Sr. Stanfield dijo que los abogados de la Sra. Blanchard habían revisado casi 15 años de registros médicos y hablaron con los vecinos y amigos de la familia y descubrieron que "esencialmente, la madre de Gypsy la tenía prisionera."

"La madre de Gypsy estaba abusando de ella física y médicamente, dándole medicación que no necesitaba, haciéndola pasar por procedimientos que no necesitaba, hasta el punto de que la mayoría de los dientes de Gypsy ni siquiera son suyos debido a la medicación que su madre le estaba dando y para la que no tenía ninguna condición", dijo el Sr. Stanfield.

No fue posible contactar inmediatamente con el Sr. Stanfield para que hiciera comentarios el jueves.

"Estoy lista para la libertad", dijo Blanchard a la revista People en una entrevista publicada el jueves. "Estoy lista para expandirme y creo que eso va para cada faceta de mi vida".

En la entrevista, la Sra. Blanchard dijo que su madre no merecía morir.

"Era una mujer enferma y, por desgracia, yo no tenía la educación suficiente para verlo", dijo. "Se merecía estar donde estoy yo, sentada en la cárcel cumpliendo condena por conducta delictiva".

El insólito caso atrajo una considerable atención mediática y fue presentado en dramatizaciones y programas documentales como un ejemplo del síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno psicológico en el que un padre o cuidador exagera, induce o inventa una enfermedad en un niño para llamar la atención. No se sabía que Dee Dee Blanchard hubiera sido diagnosticada formalmente con el trastorno antes de morir.

En 2019, Hulu lanzó una serie de ocho partes, "The Act", que se basó en la vida de la Sra. Blanchard. La serie fue creada por Michelle Dean, una periodista que escribió una historia ampliamente leída de 8 mil palabras para Buzzfeed sobre el caso en 2016. En la serie, Joey King interpretaba a la Sra. Blanchard y Patricia Arquette a su madre. Arquette fue galardonada con el Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie limitada por su interpretación.

En mayo de 2017 se estrenó un documental de HBO dirigido por Erin Lee Carr, "Mommy Dead and Dearest", en el que se analizaba el asesinato de Dee Dee Blanchard.

En enero, la cadena de televisión Lifetime estrenará un programa de seis horas con entrevistas a la Sra. Blanchard desde la cárcel, mientras preparaba su puesta en libertad.