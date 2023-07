Sábado de tiroteos deja seis muertos y tres heridos

Dakota del Norte.- Un hombre armado abrió fuego contra policías y bomberos “sin razón conocida” cuando respondían a un accidente de tránsito en Dakota del Norte, matando a un oficial e hiriendo a otros dos antes de que otro oficial lo matara a él, dijo el sábado el jefe de policía de Fargo.

Una mujer de 25 años también resultó herida en el tiroteo del viernes por la tarde, pero las autoridades no dijeron quién le disparó. El pistolero no golpeó a ningún bombero, dijo el jefe David Zibolski, pero un camión de bomberos fue alcanzado por disparos.

Zibolski identificó al tirador como Mohamad Barakat, de 37 años, de Fargo, pero proporcionó pocos detalles sobre él o el tiroteo, citando el deseo de los funcionarios de proteger la investigación. Dijo que confiaba en que las autoridades eventualmente determinarían el motivo.

“Lo primero que siempre queremos saber en una situación como esta es, ‘¿Por qué?’”, dijo. “¿Por qué alguien haría esto? ¿Qué pasó?”

Las autoridades estaban investigando lo que Zibolski llamó un “accidente de tráfico de rutina” en una concurrida calle de Fargo cuando Barakat abrió fuego. No parecía haber estado involucrado en el accidente en el que trabajaba la policía, dijo Zibolski.

Entre los conductores que presenciaron lo sucedido se encontraba Chenoa Peterson. Ella le dijo a The Associated Press el sábado que el tirador parecía haber tendido una emboscada a los oficiales. El hombre armado estaba en la parte trasera de un automóvil en el estacionamiento de un banco cerca del accidente de tráfico cuando disparó contra un oficial a no más de 20 pies (6 metros) de distancia, dijo.

“Estaba sosteniendo el baúl del automóvil con el brazo, y luego vi que subía el arma, se la colocó en el hombro y apuntó directamente a un oficial frente a él”, dijo Peterson. “Fueron como 10 disparos de inmediato”.

La policía no estaba mirando en dirección al pistolero cuando comenzó a disparar, dijo.

Cuando se le preguntó si el tiroteo fue una emboscada planeada a la policía, Zibolski dijo a los periodistas: “La investigación aún está en curso”. Dijo que creía que la policía había tenido previamente algún tipo de contacto con Barakat “pero nada significativo”. No sabía qué tipo de arma usaba Barakat.

Dijo que la Oficina de Investigación Criminal del estado y el FBI estaban investigando.

Zibolski dijo que el oficial Jake Wallin, un veterano militar, murió y los oficiales Andrew Dotas y Tyler Hawes resultaron heridos. El oficial Zach Robinson disparó y mató al sospechoso, dijo Zibolski.

Peterson, quien dijo que su primer instinto fue salir de su automóvil y ayudar. Pero su hija de 22 años, que estaba en el asiento del pasajero, gritó que tenían que ponerse a cubiertoº, así que condujo hasta la parte trasera del banco.

En el momento del tiroteo, Wallin, de 23 años, de St. Michael, Minnesota, estaba en el campo como oficial en entrenamiento, habiéndose convertido en oficial de policía de Fargo menos de tres meses antes. Wallin sirvió anteriormente en la Guardia Nacional del Ejército de Minnesota y fue enviado a Afganistán, dijo Zibolski.

“Sirvió a su país, regresó aquí y no quería nada más que servir en un puesto con propósito y significado, sus palabras exactas, y lo hizo”, dijo Zibolski.

En un video reproducido en una conferencia de prensa el sábado que muestra a Wallin entrenando con otros reclutas, habló de su deseo de seguir una carrera en la aplicación de la ley.

“A lo largo de toda mi vida, siempre quise trabajar en algún tipo de puesto que tuviera un propósito detrás de mi trabajo y el oficial de policía siempre fue lo que se me ocurrió”, dijo Wallin. “No quiero estar sentado en una oficina preguntándome por qué estoy aquí todos los días. Quiero estar afuera, haciendo algo que pueda decirme al final del día que marqué la diferencia”.

Personas dijeron que presenciaron el tiroteo o escucharon disparos. Poco después los oficiales se reunieron en un área residencial a unas 2 millas (3.2 kilómetros) y evacuaron a los residentes de un edificio de apartamentos mientras reunían lo que dijeron que era evidencia relacionada.