Rusia trató de matar a espía en suelo estadounidense

La línea roja ha desaparecido para Putin. Él desea que todas esas personas mueran", comentó Marc Polymeropoulos, ex oficial de la CIA

Nueva York.- Mientras el presidente Vladimir V. Putin de Rusia persigue a sus enemigos en el extranjero, sus operativos de inteligencia parecen estar preparados para cruzar la línea que anteriormente evitaron: tratar de matar a un informante valioso para el gobierno de Estados Unidos en suelo estadounidense. El operativo clandestino, que buscaba eliminar a un informante de la CIA en Miami, quien fue un oficial de inteligencia rusa de alto rango hace más de una década, representó una descarada expansión de la campaña de asesinatos de Putin. También es una señal del peligroso punto bajo entre los servicios de inteligencia que desde hace tiempo han tenido una retorcida historia. "La línea roja ha desaparecido para Putin. Él desea que todas esas personas mueran", comentó Marc Polymeropoulos, exoficial de la CIA quien estuvo a cargo de operativos en Europa y Rusia. El asesinato falló, pero lo que sigue es una espiral de represalias entre Estados Unidos y Rusia, de acuerdo a tres exfuncionarios estadounidenses de alto rango que hablaron de manera anónima para comentar sobre aspectos del complot que son secretos así como sus consecuencias. Les siguieron sanciones y expulsiones, incluyendo a oficiales de inteligencia de alto rango en Moscú y Washington. El objetivo era Aleksandr Poteyev, exoficial de inteligencia rusa que dio a conocer información que dio lugar a años de investigación del FBI que en el 2010 atrapó a 11 espías que vivían encubiertos en suburbios y ciudades a lo largo de la Costa Este. Ellos utilizaron nombres falsos y trabajaban en empleos ordinarios como parte de un intento ambicioso de la agencia de inteligencia extranjera de Rusia, para reunir información y reclutar más agentes. En el esfuerzo que hizo la administración Obama para reanudar relaciones, se llegó a un acuerdo que buscaba relajar las tensiones: Diez de los 11 espías fueron arrestados y expulsados a Rusia. A cambio, Moscú liberó cuatro prisioneros rusos, incluyendo a Sergei V. Skripal, excoronel del servicio de inteligencia militar que fue condenado en el 2006 por vender secretos a Gran Bretaña. El intento de asesinar a Poteyev se revela en la edición británica del libro "Espías: La Guerra Épica de Inteligencia entre el Oriente y Occidente", que va a ser publicado por Little Brown el 29 de junio. El libro fue escrito por Calder Walton experto en seguridad nacional e inteligencia de Harvard.