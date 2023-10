Robo de una cadena y una paliza en Las Vegas llevaron al asesinato de Tupac

El testimonio de un testigo del Gran Jurado describe cómo los enfrentamientos hiperlocales entre facciones de bandas enfrentadas desembocaron en una disputa mortal que alteraría el curso de la historia del hip-hop.

En 1996, tras una pelea de Mike Tyson, un BMW negro en el que viajaba el rapero Tupac Shakur se detuvo en un semáforo en rojo justo al lado del Strip de Las Vegas, emocionando a las mujeres del coche de al lado.

Mientras el Sr. Shakur se asomaba por la ventanilla del acompañante, sus amigos del Lexus que iba detrás supusieron que estaba invitando a las mujeres al nuevo local nocturno de su discográfica, el Club 662, cuyo nombre numérico era un código telefónico apenas disimulado de "MOB".

Las mujeres se apartaron y un Cadillac blanco ocupó su lugar. Un brazo grande y musculoso salió por la ventanilla trasera y disparó una ráfaga de tiros con una pistola Glock del calibre 40 contra el BMW. El Sr. Shakur recibió cuatro impactos.

El conductor del BMW, el empresario de Death Row Records Marion Knight, más conocido como Suge, resultó herido por los disparos. Pero se las arregló para huir, girando en U sobre una mediana de tráfico y llevando al herido Sr. Shakur en dirección contraria antes de detenerse.

Malcolm Greenidge, un rapero y amigo íntimo de Shakur que les había seguido en el Lexus, salió corriendo del coche para ver cómo estaba Shakur, según declaró este verano ante un gran jurado de Las Vegas. El Sr. Shakur parecía menos preocupado por sus heridas que por la seguridad de Greenidge cuando agentes de policía armados se acercaron a la caótica escena, recordó.

"Tírate al suelo, te van a disparar", le dijo Shakur, según el testimonio de Greenidge. Shakur moriría menos de una semana después, a los 25 años.

En los 27 años transcurridos desde entonces, los relatos de lo sucedido el 7 de septiembre de 1996 se han convertido en una maraña de reportajes, especiales sobre crímenes reales, cotilleos callejeros, insinuaciones en Internet y dudosas auto-mitologizaciones. El caso se enfrió.

Pero con la acusación la semana pasada de Duane Keith Davis, un ex líder de la banda de Compton conocido como Keffe D, que ha estado diciendo públicamente durante años que estaba en el Cadillac blanco cuando se hicieron los disparos mortales, los fiscales han comenzado a trazar la narración más detallada hasta ahora de la cadena de acontecimientos que dicen que llevaron a la muerte del Sr. Shakur, una que será probada en los tribunales.

Aunque las líneas generales del asesinato de Shakur y su posible motivo se conocen desde hace tiempo, cientos de páginas de testimonios de testigos ante el gran jurado revisadas por The New York Times -declarados bajo juramento y con descripciones sorprendentemente vívidas para un caso de hace décadas- ofrecen nuevos detalles de cómo las disputas hiperlocales entre facciones de bandas enfrentadas desembocaron en una pelea de rap que acabaría siendo fatal y que alteraría el curso de la historia del hip-hop.

Hijo de padres Panteras Negras y antiguo estudiante de artes escénicas reconvertido en bailarín de hip-hop, Shakur irrumpió como solista a principios de la década de 1990 con una mezcla única de poesía callejera introspectiva y furia juvenil. Shakur, un orgulloso antihéroe cuya popularidad no hizo más que crecer a medida que se veía envuelto en violencia y rivalidades, se transformó en la muerte en un icono del hip-hop y un mártir de la cultura pop.

El miércoles, Davis compareció por primera vez ante el Tribunal de Distrito del condado de Clark para una comparecencia programada, que el juez aplazó porque Davis no tenía un abogado presente, diciendo que su abogado de toda la vida con sede en California, Edi Faal, no podía estar allí. En una breve entrevista telefónica, el Sr. Faal dijo que el Sr. Davis, de 60 años, tenía la intención de declararse inocente; se negó a discutir detalles sobre el caso, diciendo que estaba en el proceso de conseguir al Sr. Davis un abogado de Nevada.

"Como en todos los casos, creo que debemos dejar que las cosas se desarrollen en la sala del tribunal", dijo Faal.

Algunas de las nuevas pruebas desafían la sabiduría convencional que se había formado en torno al asesinato. Aunque el Sr. Davis había dicho anteriormente a las fuerzas del orden que el arma había sido disparada por su sobrino, Orlando Anderson, que murió en un tiroteo relacionado con una banda en 1998, dos testigos compartieron relatos con el gran jurado que ponían en duda la creencia generalizada.

Las personas cercanas al caso han reaccionado a la noticia de la detención de Davis con una mezcla de conmoción y alivio.

Allen Hughes, que dirigió dos de los primeros vídeos musicales del Sr. Shakur y trabajó con su patrimonio en "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur", una serie documental sobre el rapero y su madre que se estrenó este año, dijo que la familia se había preguntado si alguna vez se rendirían cuentas por su muerte.

"Durante todos estos años, todos sabíamos de qué se trataba", dijo. "Que las fuerzas de seguridad no cerraran el caso no significa que no sintiéramos que sabíamos quiénes eran los verdaderos culpables".

Ahora alguien ha sido acusado de su muerte. Y Greg Kading, detective retirado de la policía de Los Ángeles que empezó a reinvestigar el asesinato en 2006, dijo: "El asesinato de Tupac Shakur nunca volverá a ser un misterio sin resolver".

Riñas y represalias

La música y la imagen pública de Shakur habían adquirido un cariz más oscuro tras su detención y posterior condena por abuso sexual en 1993, cuando se alió con la discográfica de rap gángster Death Row Records y su líder, Suge Knight, que orquestó su fianza de 1,4 millones de dólares pendiente de apelación.

Mientras aún esperaba el veredicto del caso, Shakur sufrió una emboscada, un robo y un tiroteo en el vestíbulo de un estudio de grabación de Manhattan, un ataque del que más tarde culparía a su antiguo amigo Notorious B.I.G. y a los afiliados de la discográfica neoyorquina Bad Boy Records, entre ellos Sean Combs, conocido entonces como Puff Daddy. (Ellos negaron su implicación, y Notorious B.I.G. afirmó que su tema burlón "Who Shot Ya?" había sido escrito antes del incidente).

Después de que el Sr. Shakur respondiera con la furiosa y personal disidencia "Hit 'Em Up" en junio de 1996, lo que antes era una competición a fuego lento entre la vanguardia del hip-hop en las costas este y oeste se convirtió en una disputa en ebullición, en la que cada bando contaba con el apoyo de enemigos jurados en el submundo de las bandas para obtener protección y credibilidad en la calle.

Las crecientes tensiones empezaron a estallar cuando los jugadores de cada bando se preparaban para viajar a Las Vegas para ver al Sr. Tyson luchar contra Bruce Seldon en el MGM Grand Garden Arena.

Poco antes de la pelea, una reyerta en el centro comercial Lakewood, en el sur de California, desencadenó una secuencia de represalias.

Denvonta Lee, que dijo ser un afiliado de los South Side Crips de Compton, declaró este verano ante el gran jurado de Las Vegas que el Sr. Davis -que se autodenominaba "el general de cinco estrellas" del conjunto Crip local- había dado 4.000 dólares a un jugador de fútbol americano local para que comprara ropa antes de ir a la universidad y dijo a otros miembros de la banda que le acompañaran al centro comercial.

Allí, el grupo de jóvenes Crips chocó con un grupo de Mob Piru Bloods afiliado a Death Row, sus rivales cercanos, lo que dio lugar a una lucha por una cadena de Death Row. "Eso es como quitarle la corona a alguien", testificó el Sr. Lee. "Significa algo". En 24 horas, añadió, había estallado "una guerra" a nivel local. "Hubo tiroteos por todas partes", dijo.

Uno de los participantes en la pelea del centro comercial, según los testigos, fue Orlando Anderson, un sobrino del Sr. Davis conocido como Baby Lane. En septiembre, Anderson viajó a Las Vegas con su tío y otros Crips para pasar un fin de semana de boxeo, juego y juerga.

El combate de los pesos pesados terminó en menos de dos minutos con un nocaut de Tyson en el primer asalto. Algunos espectadores ni siquiera habían llegado a sus asientos antes de que terminara.

Mientras los reunidos planeaban sus próximos movimientos para la noche, el Sr. Anderson, haciendo caso omiso de la necesidad de refuerzos, se encontró solo cerca de los ascensores del hotel MGM y cara a cara con el Sr. Shakur y su séquito de Bloods, incluido el mismo hombre cuya cadena Death Row había sido atacada en el centro comercial de California.

En una refriega que fue captada por las cámaras de seguridad sobre las 9 de la noche, el grupo empezó a dar puñetazos y patadas al Sr. Anderson, que se negó a cooperar con la policía y la seguridad del hotel después de que sus agresores se dispersaran.

Ahora era el Sr. Anderson quien quería vengarse. "No iba a volver a Compton sin que se hiciera nada", dijo Lee al gran jurado.

Un encuentro fatal

El Sr. Davis, un exitoso traficante de drogas y "pistolero" de los Crips en el momento de la muerte del Sr. Shakur, escribió en sus memorias de 2019, "Compton Street Legend", que la noche del tiroteo obtuvo una pistola Glock de un socio de drogas de Harlem antes de salir con el Sr. Anderson para encontrar al Sr. Shakur y al Sr. Knight.

El Sr. Davis, amigo de la infancia del Sr. Knight (ambos jugaron juntos al fútbol americano en la liga Pop Warner), se había visto envuelto durante los años 90 en la creciente escena nocturna del rap de gángsters, pero su relación con Death Row se deterioró cuando la discográfica se asoció más estrechamente con los Bloods. En su lugar, Davis se alió con sus rivales de Bad Boy, proporcionando a sus soldados Crip seguridad en la costa oeste para los artistas y ejecutivos de la discográfica, a cambio de acceso a conciertos y fiestas.

Tras una vigilancia fallida del Sr. Shakur y el Sr. Knight en el Club 662, el Cadillac blanco en el que viajaban el Sr. Davis y el Sr. Anderson se encontró por casualidad con el BMW del Sr. Shakur, y lo vio mientras se asomaba por el lado del pasajero.

"Si Pac no hubiera estado asomado a la ventanilla, nunca los habríamos visto", escribió el Sr. Davis. "Como dos carneros chocando los cuernos, Suge y yo nos miramos a los ojos".

Según el testimonio de los testigos y las versiones de las fuerzas del orden, Terrence Brown conducía el Cadillac blanco aquella noche; el Sr. Davis viajaba en el asiento delantero del copiloto, con el Sr. Anderson detrás y Deandrae Smith, conocida como Big Dre, también sentada en la parte trasera. (El Sr. Davis es la única persona del vehículo que sigue viva, según la policía).

Al describir el tiroteo, el Sr. Davis escribió en sus memorias que había arrojado la Glock al asiento trasero antes del encuentro en el semáforo. Aunque en ocasiones se ha negado a decir quién efectuó los disparos aquella noche, hace unos 15 años dijo a los agentes de la ley que había sido el Sr. Anderson.

Pero los nuevos testimonios del caso sugieren una versión diferente de los hechos.

El Sr. Lee, el testigo del gran jurado, era compañero de habitación del Sr. Smith en ese momento, y dijo a la corte en julio que el Sr. Smith había admitido en ese momento que él disparó los tiros que mataron al Sr. Shakur e hirieron al Sr. Knight. "Orlando no tenía un tiro claro", dijo, y agregó: "Dre dijo: 'Oye, dame la pistola', cogió la pistola, boom, hizo lo suyo".

Sin embargo, en Compton y en otros lugares se especuló con la posibilidad de que Anderson hubiera apretado el gatillo en represalia por la paliza que le propinaron en el MGM. El Sr. Brown dejó que el Sr. Anderson se llevara la "gloria", testificó el Sr. Lee. "No quería llevarse el mérito de Orlando".

La acusación contra el Sr. Davis no identifica al tirador, afirmando que el Sr. Davis proporcionó el arma al Sr. Smith "y/o" al Sr. Anderson "con la intención de que dichos co-conspiradores cometieran dicho crimen." El Sr. Kading, ex detective de Los Ángeles, dijo en una entrevista que creía que la "prueba primordial son las propias admisiones de Keffe D en sus entrevistas con las fuerzas del orden de que entregó el arma a Orlando Anderson y Orlando Anderson apretó el gatillo".

El Sr. Anderson, dijo su amigo, a menudo no se atrevía a reivindicar el asesinato. "'Estás loco, tío, no te creas todo lo que oyes'", recordó el Sr. Lee que le decía.

Pero la investigación inicial se estancó, y la policía culpó a la falta de cooperación de los testigos. Se reavivó en 2006, cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles creó un grupo de trabajo para investigar el asesinato, aún sin resolver, de Notorious B.I.G. en 1997, en un tiroteo que durante mucho tiempo se pensó que estaba relacionado con la muerte de Shakur.

Fue durante esa investigación cuando el Sr. Kading, detective de la policía de Los Ángeles, convenció al Sr. Davis para que hablara con él tras amenazarle con una acusación por tráfico de drogas.

En 2008, el Sr. Davis aceptó lo que se denomina un acuerdo de ofrecimiento, en el que el Sr. Kading prometió no procesar al Sr. Davis por lo que le dijera sobre Tupac y Biggie, siempre y cuando nada de lo que dijera resultara ser mentira.

El Sr. Kading grabó la entrevista del Sr. Davis y, tras jubilarse del Departamento de Policía, el detective utilizó el contenido de la confesión en un libro de 2011 titulado "Murder Rap: The Untold Story of the Biggie Smalls and Tupac Shakur Murder Investigations"." En 2015, la grabación se incluyó en un documental basado en el libro.

El Sr. Davis estaba irritado por las revelaciones del Sr. Kading. Deseoso de compartir su historia después de recuperarse de un cáncer de colon, comenzó a hablar públicamente sobre el caso. Fue un paso arriesgado. Aunque el Sr. Davis -que ha pasado una cuarta parte de su vida en prisión, en parte por cargos de tráfico de drogas- habría estado protegido contra el procesamiento por lo que le dijo al Sr. Kading durante su reunión, sus posteriores revelaciones públicas no estaban protegidas, dijeron los expertos legales.

El Sr. Davis dio su primera entrevista pública sobre el tema de la muerte del Sr. Shakur para una docu-serie de 2018 llamada "Death Row Chronicles".

"Intentaba redactar las cosas con el suficiente cuidado como para caminar por la cuerda floja entre atribuirse el mérito y no ser arrestado", dijo Mike Dorsey, director de "Murder Rap", que actuó como consultor en "Death Row Chronicles". Dijo que el Sr. Davis llegó con un abogado.

Después de la serie salió al aire sin dar lugar a cargos, el Sr. Davis escribió sobre el caso en sus memorias; sus entrevistas sobre el tema, incluso con YouTubers prominentes, crecieron "más y más suelto", dijo el Sr. Dorsey.

Los oficiales de policía y los fiscales en Las Vegas estaban observando de cerca las entrevistas del Sr. Davis.

"Desde 2019, ha aparecido al menos ocho veces separadas en promoción de este libro y repitió varias versiones de estos eventos, todos los cuales reconoce que él es de hecho la persona que ordenó la muerte del Sr. Shakur", dijo Marc DiGiacomo, fiscal del caso, en la corte el viernes.

En sus memorias, el Sr. Davis a veces se ablandaba hacia el Sr. Shakur y su familia, escribiendo que tenía un "profundo sentimiento de remordimiento" por el dolor que causó su muerte.

Aún así, se mantuvo firme en que la venganza era necesaria por la paliza a su sobrino, llegando a decir que para algunos de los Crips involucrados, el asesinato les valió "algunos galones."

"Pero generó demasiada atención", continuó Davis, "y nos puso bajo la lupa de las fuerzas del orden, que no cesaron y acabaron por hundirnos. Fue una gran pérdida para todos los implicados".