Robo de catalizadores, un atractivo para los ladrones

Una mañana de septiembre, un camión descargó su carga de roca pulverizada con un sonoro estruendo en el interior de la planta metalúrgica de Stillwater Mining, al norte del Parque Nacional de Yellowstone. El mineral extraído contiene platino, paladio y rodio, tres de los metales más raros y caros del planeta, y componentes vitales de los millones de catalizadores que reducen las emisiones contaminantes de los vehículos de gasolina. En el extremo opuesto de la planta había otro lote de metal, no procedente de la mina, sino de catalizadores usados molidos para reciclarlos. El metal nuevo y el viejo se mezclan bajo un calor intenso y se envían a una refinería. Reciclar catalizadores cuesta menos que extraer el mineral. Pero conlleva un riesgo, como descubrió Stillwater tras pagar más de 170 millones de dólares por unos usados, muchos de ellos robados, según una acusación presentada esta primavera en Long Island que implicaba a la mina. Stillwater no fue acusada y negó saber que los aparatos eran robados. La acusación es consecuencia de una epidemia multimillonaria de robos de catalizadores que no sólo ha inutilizado vehículos, sino que también ha provocado decenas de tiroteos, secuestros de camiones y otros actos violentos. Los dispositivos de repuesto suelen ser difíciles de conseguir y pueden costar mil dólares o más. A pesar de la atención pública prestada a los robos, poco se sabe sobre el destino del metal robado, quién se beneficia o por qué ha resultado tan difícil detener el robo. El proceso Un examen de registros comerciales y publicaciones en redes sociales, así como entrevistas con más de 80 funcionarios de tres continentes vinculados al sector, demostró que los dispositivos robados pasan por intermediarios, fundiciones y refinerías de Estados Unidos y otros países. Por el camino, su procedencia se vuelve opaca, lo que deja a los beneficiarios de los robos con una negación plausible y pocos incentivos para detenerlos. Durante el procesamiento, el metal se mezcla con suministros legítimos procedentes de minas y desguaces, según descubrió The New York Times, antes de venderse principalmente a empresas que fabrican convertidores catalíticos para fabricantes de automóviles, así como a empresas farmacéuticas para el cáncer y otros medicamentos, contratistas militares para la producción de armas y bancos para sus mesas de contratación de metales preciosos, entre otros. Para entonces, es casi imposible separar lo que es legal de lo que no lo es. Los bancos proporcionan financiación a corto plazo para procesar los metales, mientras que otros prestamistas poco regulados, a veces denominados “banqueros en la sombra”, intervienen cuando los grandes bancos no lo hacen, declaró en una entrevista Mark Williams, antiguo examinador del Banco de la Reserva Federal. Cuantificar los robos es difícil y las estimaciones varían mucho. Se cree que alrededor del 6% de los 12 millones de catalizadores que se reciclan cada año han sido robados, mientras que el resto procede de desguaces y otras fuentes legítimas, según Howard Nusbaum, administrador del National Salvage Vehicle Reporting Program, un grupo sin ánimo de lucro que colabora estrechamente con las fuerzas de seguridad. Ese bajo porcentaje no sirve de consuelo a los propietarios de los aproximadamente 600 mil coches cuyos dispositivos, a veces conocidos como gatos o autogatos, fueron robados el año pasado. El apetito comercial por estos tres metales, denominados metales del grupo del platino o MGP, ha sido insaciable. En una acusación formulada el año pasado contra un taller de Nueva Jersey, se le acusaba de vender los convertidores robados a un cómplice no identificado, que personas con conocimiento de la acusación identificaron como Dowa Metals and Mining America, una fundición de propiedad japonesa que se autodenomina “puerta de entrada al mundo del reciclaje de metales PGM para norteamérica y sudamérica”. Un portavoz de Dowa dijo en un comunicado que la empresa “no ha hecho nada malo y que cualquier acusación en sentido contrario es falsa”. Alrededor del mercado ha surgido una industria casera de facilitadores. Para ayudar a los ladrones a evaluar dónde y cuándo atacar, el taller de Nueva Jersey vendía acceso a aplicaciones que transmitían los precios actualizados de los metales junto con el valor estimado de los catalizadores de distintos vehículos. “Esto facilitó a los ladrones que, de otro modo, se dedicarían a vender droga en una esquina, sacar el teléfono y decir: ‘Mira, hay un Prius aparcado enfrente, me pregunto cuánto puedo sacar por él’”, declaró el fiscal federal que dirigió una acusación reciente. Los ladrones han lanzado una amplia red. Un camión de reparto de la panadería Bimbo fue asaltado en New Castle (Delaware), al igual que un camión de helados Mr. Ding-A-Ling en Latham (Nueva York) y 36 autobuses escolares en un solo fin de semana en una comunidad de Connecticut. Amy Foote, cantante de ópera de la bahía de San Francisco, dijo que le habían robado 11 de los dispositivos de su Toyota Prius. Calificó el coche de “máquina expendedora de catalizadores”. Las autoridades han desmantelado varias redes delictivas nacionales que traficaban con estos artefactos y muchos estados han introducido nuevas leyes. Pero los robos continúan, a pesar de la caída de los precios del metal. El tema surgió repetidamente en una reciente conferencia del Instituto Internacional de Metales Preciosos celebrada en Orlando. Lee Hockey, antiguo consultor de Johnson Matthey, una empresa química especializada, abordó la cuestión de la culpabilidad sin rodeos. “La mayoría de los presentes en esta sala verán pequeños hurtos y dirán: ‘Oh, nosotros no estamos implicados en eso’”, dijo el Sr. Hockey. “Pero todo el mundo lo está. Si eres un refinador, aunque trabajes con una fundición, recibes el metal, así que eres responsable. Si eres una compañía de seguros y aseguras a las personas que se encuentran en el lugar, eres responsable. Si analizas una muestra, eres responsable”. Y añadió: “Si estás a lo largo de la cadena de suministro, estás implicado”. Greg Roset, antiguo director del programa de reciclaje de Stillwater en Montana, respondió de forma inequívoca cuando se le preguntó en una entrevista si alguna vez le preocupó que el metal robado entrara en el suministro. Siga a los metales En un frío día de marzo de 2022, DG Auto emitió una alerta telefónica urgente: “El paladio rompe los 2 mil 900 dólares, alcanzando su precio más alto desde junio de 2021”. Señalando que los precios de media habían subido un 15% la semana anterior, la compañía sugería descargar su app “para asegurarte de que estás consiguiendo el mejor precio para tu convertidor.” DG Auto también mostró interés por los asuntos internacionales. “Los precios de los metales se mueven a medida que amainan los cierres en China”, envió la empresa a sus clientes. “Shanghái está reabriendo lentamente y el cierre de Pekín no es probable”. En un polígono industrial de Freehold (Nueva Jersey), a menos de 800 metros de una estación estatal de inspección de vehículos, DG Auto se convirtió en uno de los mayores compradores y vendedores de catalizadores robados del país, según las autoridades. Los clientes que pagaban 29 dólares al mes por su “paquete platino” podían enviar fotos de los dispositivos para obtener presupuestos, además de otros servicios. En la acusación del año pasado, un gran jurado federal acusó a DG Auto de vender convertidores robados al co-conspirador no acusado, identificado ante The Times como Dowa Metals and Mining America. “Nuestra fuerza reside en nuestra capacidad para recoger catalizadores usados por nosotros mismos, lo que nos permite obtener información de mercado con relativa facilidad”, declaró Akira Sekiguchi, presidente de Dowa, a los inversores el año pasado. En aquel momento, Dowa era copropietario de una empresa de ensayos de metales, Nippon PGM America, junto con Tanaka y Toyota Tsusho America, una unidad de Toyota Motors, según el sitio web de Nippon. Ni Tanaka ni Toyota se mencionan en la acusación ni se les acusa de haber cometido irregularidades. En un comunicado, Tanaka afirmó que no existía “ninguna relación contractual directa” entre ella y Dowa. El mes pasado, tres personas se declararon culpables de su participación en la conspiración a escala nacional para enviar 600 millones de dólares en catalizadores robados de California a DG Auto. Cinco coacusados se han declarado inocentes. Las mejores prácticas del sector hacen hincapié en comprar los autocats a proveedores conocidos y reputados que puedan rastrear el origen de los dispositivos. Aun así, los convertidores robados entran en la cadena de suministro. Los investigadores experimentados en robos de automóviles prefieren centrarse en las empresas que compran los metales. Joseph Boche, antiguo director de la Asociación Internacional de Investigadores de Robos de Automóviles, afirma que los robos se detendrían en su mayoría si se siguieran unas normas básicas a escala nacional: identificar a la persona que vende el dispositivo y el vehículo del que se ha extraído, exigir un pago rastreable, prohibir las transacciones en efectivo y mantener registros de ventas. Pero el apoyo ha sido desigual, afirma. En la primavera de 2021, un grupo de fundiciones y refinerías se puso en contacto con él para combatir los robos. “Pero no les gustó ninguna de mis sugerencias”, dijo, “y dejaron de invitarme a ninguna de sus reuniones”. La mina de Montana Montana es uno de los pocos lugares del mundo donde se extraen los metales utilizados en los catalizadores. La extracción de los yacimientos es costosa y requiere la excavación de túneles gemelos a 5 kilómetros bajo tierra. Para aumentar su suministro, Stillwater empezó a comprar catalizadores para reciclar, un método más barato y menos perjudicial para el medio ambiente. “La mezcla de materiales de dos fuentes diferentes nos proporciona una ventaja competitiva frente a otras instalaciones de reciclaje”, afirma el sitio web de la empresa. “Nuestras minas de Montana contienen cantidades de níquel y cobre que facilitan la extracción de los MGP del material reciclado”. En la última década, la planta de Stillwater procesó más MGP de los aparatos usados que de sus minas de Montana, según explicó Heather McDowell, funcionaria de la empresa, durante una visita reciente. Para mantener el flujo de dispositivos reciclados, Stillwater cuenta con 28 proveedores. Todos los MGP se envían para su refinado final a Johnson Matthey para su uso en, entre otras cosas, “los compuestos vitales, conocidos como ingredientes farmacéuticos activos”, dijo en su informe anual de 2021. Pfizer, por ejemplo, utiliza platino para tratamientos de quimioterapia. “Pfizer tiene una red de cadena de suministro diversa y no ha confiado en un único proveedor”, dijo la compañía en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de The Times sobre Stillwater. La empresa declinó decir si Stillwater es uno de esos proveedores. Cuando Stillwater necesitaba cebar la bomba, adelantaba dinero en efectivo a “terceros intermediarios y proveedores para apoyar la compra y recogida de materiales autocatalíticos gastados”, escribió la empresa en una declaración reglamentaria. En el pasado, esos pagos ascendieron a decenas de millones de dólares, según muestran los registros judiciales. Para otras empresas, los prestamistas intervienen con financiación a corto plazo, según documentos del sector y entrevistas con cinco expertos en metales preciosos. Algunos préstamos se utilizan para comprar convertidores catalíticos con el fin de “mantener las ruedas girando” en el negocio del reciclaje, dijo un ejecutivo de metales preciosos. JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs ofrecen financiación a corto plazo a los procesadores de metales, según Ruth Crowell, directora ejecutiva de la London Bullion Market Association, un grupo comercial que establece normas para el sector de los metales preciosos. JP Morgan y Goldman Sachs no respondieron a las solicitudes de comentarios; un portavoz de Morgan Stanley se negó a hablar de las prácticas de préstamo. En una acusación de 81 cargos en el condado de Nassau, Nueva York, esta primavera, los fiscales dijeron que Stillwater había pagado a una operación criminal acusada más de 170 millones de dólares por convertidores catalíticos, muchos de ellos robados. La acusación acusaba a dos hermanos, Alan y Andrew Pawelsky, de orquestar los robos y utilizar los beneficios de sus ventas a Stillwater para comprar más dispositivos robados. Los hermanos niegan las acusaciones, y los registros judiciales muestran que Stillwater cortó lazos con ellos el pasado diciembre, cuando se hizo pública su presunta actividad delictiva. Stillwater negó saber que los dispositivos habían sido robados y dijo que ahora estaba estableciendo la norma del sector al exigir a los proveedores que “se sometieran a una sólida revisión de diligencia.” En los documentos judiciales, Alan Pawelsky reconoció que su empresa, Ace Auto Recycling, tenía un “lucrativo contrato” con Stillwater, que le permitía “convertirse en intermediario en el sector para otros que tenían grandes volúmenes de gatos.” En un comunicado, Gerald M. Cohen, abogado del Sr. Pawelsky, lo describió como “una historia de éxito estadounidense muy trabajadora que se desvivió por cumplir la ley, evitó comprar material robado y siempre estuvo dispuesto a ayudar a las fuerzas del orden.” Stillwater también ha sido socio comercial de Global Refining Group, una familia de empresas que incluye Alpha Recycling en el Bronx y Alpha Shredding Group en Nueva Jersey, según el sitio web de Global. Ambas empresas estaban implicadas en otras investigaciones relacionadas con la compra de material robado, según los registros judiciales. Justin Mercer, abogado que representa a Global Refining, declaró en una entrevista que su cliente sólo compraba material a proveedores responsables y que en los últimos años había “redoblado sus esfuerzos en materia de cumplimiento”. Sin embargo, reconoció que estas medidas sólo “reducen la probabilidad” de adquirir material robado. El antiguo responsable de reciclaje de Stillwater, el Sr. Roset, dijo que sería “ingenuo creer que nunca se cuela nada en el sistema”, porque la red es muy grande. Para empresas como Stillwater, dijo, “no hay forma de determinar el origen del metal. Pero de los coleccionistas depende su integridad”. Un problema internacional Algunos países están sufriendo otro tipo de delincuencia: el secuestro de camiones enteros cargados de catalizadores nuevos. En febrero, unos ladrones secuestraron un camión en el sur de Alemania con un cargamento valorado en 1.5 millones de dólares. Julian Kohle, responsable de asuntos gubernamentales de la Asociación Internacional de Metales del Grupo del Platino, escribió en un reciente artículo para la organización que Sudáfrica, en particular, ha sufrido una escalada de la violencia. Citó un incidente en el que unas bandas dispararon a un guardia y se llevaron unos 2.5 millones de dólares en metales preciosos de un camión en Port Elizabeth. Un grupo empresarial sudafricano culpó a bandas internacionales de delincuencia organizada que interfieren en los dispositivos de seguridad y rastreo. Los expertos afirman que el primer paso para frenar los robos de metales preciosos es demostrar la verdadera magnitud del delito. Los informativos estadounidenses suelen citar datos de siniestros de la National Insurance Crime Bureau, que registró 64 mil robos de catalizadores el año pasado. Pero esa cifra no incluye los robos denunciados a la policía, los dispositivos robados a vehículos no asegurados, ni siquiera todas las reclamaciones al seguro, según el National Salvage Vehicle Reporting Program. “Mucha gente no presenta reclamaciones porque hay una franquicia de 500 dólares”, dice el Sr. Nusbaum, administrador del grupo. Añadió que muchas aseguradoras no tienen una categoría de denuncia separada para este delito. Su organización calcula que cada año se producen más de diez veces el número de robos que contabiliza el grupo asegurador. El presidente de la oficina de seguros, David Glawe, reconoció en un comunicado que sus datos más recientes eran “sólo una instantánea de un delito poco denunciado”. Cómo empezó todo El frenesí por las mugrientas carcasas metálicas de los automóviles se remonta a una árida franja de tierra rocosa en el llamado Cinturón del Platino de Sudáfrica. Durante más de 100 años, el oro reinó en ese país, pero en 2005 una confluencia de acontecimientos, desencadenada en parte por la industria automovilística, había desplazado al oro en favor de los MGP. En la década de 1960, a medida que aumentaba la preocupación en Estados Unidos por el empeoramiento de la calidad del aire, los ecologistas señalaban los millones de coches que expulsaban gases tóxicos por el tubo de escape. La niebla tóxica cubría muchas de las principales ciudades estadounidenses. En respuesta, el Congreso aprobó la Ley de Aire Limpio de 1970, que incluía una disposición que obligaba a todos los vehículos fabricados a partir de 1975 a reducir drásticamente los contaminantes. Los fabricantes de automóviles se opusieron, alegando que no era tecnológicamente posible. Pero los investigadores de Engelhard Corporation, una empresa de transformación de metales de Nueva Jersey, descubrieron que los metales del grupo del platino podían catalizar, o convertir, los hidrocarburos no quemados, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno en formas menos nocivas. Para ser eficaces, los catalizadores debían ser duraderos, tener un punto de fusión elevado y resistir la corrosión. 