Robert F. Kennedy Jr: El rival de Biden

Ciudad de México.- El 19 de abril, Robert F. Kennedy Jr. anunció oficialmente su campaña para ser el candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos en 2024, enfrentando directamente al actual Presidente, Joe Biden, quien busca la reelección entre críticas por su edad y la situación actual del país.

Durante el evento, en el Park Plaza Hotel de Boston, Kennedy dio un discurso de casi dos horas donde habló de la campaña presidencial de su padre, de su carrera como abogado ambiental, y criticó a la industria farmacéutica, y a las compañías de redes sociales a las que acusó de censura. Asimismo, cuestionó el compromiso de Biden con la guerra en Ucrania, y la cuarentena decretada por el ex Presidente Donald Trump durante la pandemia de Covid-19.

PUBLICIDAD

El político, conocido por ser un antivacunas empedernido, se ha lanzado en otras ocasiones contra las restricciones de la Administración Biden para controlar los contagios de Covid-19, catalogándolas como peores que la Alemania nazi. En ese entonces, dijo, al menos podías "esconderte en un ático como Anna Frank".

Pese a formar parte del Partido Demócrata, sus polémicas declaraciones y posturas le han valido críticas de medios estadounidenses que lo han asociado incluso con el Partido Republicano, debido a sus tintes conservadores.

Sin embargo, para Ernesto Padilla Villamour, especialista en política estadounidense, el asunto va más allá de las ideologías.

"Visualizarlo en términos binarios entre demócratas y republicanos sería reducir el análisis", explica.

"Aquí valdría la pena empezar por decir que esta persona parte de una figura empresarial. El apellido siempre es importante, pero el día de hoy lo que está haciendo Robert Kennedy Jr. es precisamente entrar a esta dinámica de la 'puerta giratoria', donde se entienden los intereses de una empresa o los intereses mismos de un Estado".

Descendiente de una familia de destacados políticos demócratas, su tío fue el Presidente John F. Kennedy y su abuelo, Joseph P. Kennedy, Embajador de EU en el Reino Unido. Tenía tan sólo 9 años cuando su tío, entonces al mando del país, fue asesinado durante un evento público en Dallas, Texas, y, cinco años más tarde, su padre (Robert F. Kennedy) también murió en un ataque armado. Esos son apenas dos de una larga lista de tragedias que han envuelto a la familia y que algunos incluso han llamado la "maldición de los Kennedy".

Miembros de los Kennedy han tomado distancia de la postura de RFK Jr. en contra de las vacunas, en la que se incluyen polémicas declaraciones falsas como atribuir el autismo a la vacunación infantil. También, los tiroteos masivos y la violencia armada que azota Estados Unidos han sido atribuidos por el político demócrata a la industria farmacéutica.

"Antes de la introducción de Prozac casi no teníamos ninguno de estos eventos en nuestro país y nunca los hemos visto en la historia humana, donde las personas entran a una sala de clases llena de niños o desconocidos y comienzan a disparar a la gente", dijo en un evento en línea.

Antivacunas, pero no negacionista del cambio climático, RFK Jr. ha destacado por su trabajo como abogado en los temas de medio ambiente. Fue uno de los fundadores de Waterkeeper Alliance, una organización que tiene como objetivo proteger y preservar los cuerpos de agua en todo el mundo.

En tanto, cuenta con un buen respaldo empresarial que, a decir de Padilla Villamour, juega un papel clave en la política estadounidense.

"Inicialmente, hay que entender las figuras políticas, siempre amparadas bajo la tutela de las figuras empresariales", explica.

"Partir sobre la política estadounidense como una política corporativa".

Kennedy Jr. ha dicho que buscará "sellar" la frontera entre México y Estados Unidos, y acusó al Gobierno de convertirse en un peón en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Si bien, su lugar en las encuestas está muy por debajo del de su competidor, el alboroto mediático, sus múltiples polémicas y una aparente aprobación entre los republicanos, lo han colocado en el ojo público en la batalla por la nominación demócrata.

"Para Joe Biden sí representa un posible punto de quiebre", dice Padilla Villamour.

"Para la actual Administración no hay todavía un punto de equilibrio entre las distintas fuerzas demócratas, y creo que mucho de ello tiene que ver con la apertura hacia esos mercados, hacia los intereses corporativos".

En una de sus más recientes polémicas, Kennedy Jr. declaró frente a una audiencia en el Capitolio que no es antisemita ni racista, luego de que The New York Post publicó un video en el que el candidato decía que el Covid-19 "ataca desproporcionadamente a ciertas razas" y podría haber sido "dirigido étnicamente" para causar más daño a personas blancas y negras que a judíos ashkenazis y personas chinas.

Para Padilla Villamour, este conservadurismo no pretende otra cosa sino hablar de un status quo germinado dentro de un régimen, sea demócrata o republicano.

"Creo que los estadounidenses más que una ideología a menudo persiguen representaciones: ¿Con quién se sienten más representados? Creo que es momento de dejar de hablar de ideologías para empezar a entender que las representaciones políticas son fundamentales en EU", apunta.