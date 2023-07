Rivales de Trump aprovechan 4 de julio para mostrarse ante votantes

The New York Times | Trump quien sigue encabezando las encuestas, no asistió a ningún evento público

Estados Unidos.- En la cafetería de una preparatoria en Merrimack, New Hampshire, en donde música patriótica se escuchaba este martes por los altoparlantes y las mesas para comer se encontraban decoradas con servilletas con barras y estrellas, el gobernador Doug Burgum de Dakota del Norte interactuó con familias que estaban disfrutando de huevos, embutidos y pancakes durante un desayuno del 4 de julio organizado por el Club Rotario local. Nelson Disco de 88 años, uno de los posibles votantes de ese pequeño grupo de personas, le hizo un par de preguntas. ¿Por qué se postuló? ¿Con cuál partido? "Va a tener algunos competidores", le dijo Disco, cuando el gobernador de Dakota del Norte le contestó que estaba buscando la nominación presidencial republicana. Algunos competidores mejor conocidos estuvieron también en New Hampshire. El gobernador Ron DeSantis de Florida, quien se encuentra en un distante segundo lugar en los sondeos de las primarias republicanas ante el ex presidente Donald J. Trump, participó en dos desfiles, incluyendo uno que también hizo el senador Tim Scott de Carolina del Sur, quien sigue muy atrás en el grupo de competidores. La temperatura fue menos agradable, ya que DeSantis y Scott se mojaron durante el desfile en Merrimack, N.H., Hacer campaña durante el Día de la Independencia es una tradición en New Hampshire e Iowa, tan antigua como las camarillas políticas y las primarias de esos estados. Sin embargo, en este año, hubo un giro, Trump quien sigue encabezando las encuestas, no asistió y se quedó en casa con su familia, disparando comentarios vulgares en las redes sociales. En Urbandale, Iowa, en donde el ex vicepresidente de Trump y actual competidor, Mike Pence, participó en un desfile, los espectadores empezaron a corear ---- "Trump, Trump, Trump", mientras iba pasando. Melody Krejci de 60 años dijo que toda su familia apoya a Trump, hasta sus nietos y agregó "Creo que Pence es un cobarde", refiriéndose a la creencia errónea que sigue siendo difundida por Trump de que su vicepresidente pudo haber rechazado los votos electorales el 6 de enero y anular la victoria de Joseph R. Biden.