Revoca EU veto de Trump a TikTok y WeChat

Associated Press

El presidente Joe Biden revocó las prohibiciones de la era Trump sobre las aplicaciones de propiedad china TikTok y WeChat. En su lugar revisará las aplicaciones de software de adversarios extranjeros que podrían representar un riesgo para los datos confidenciales de los estadounidenses, dijeron altos funcionarios de la Administración.

En una orden ejecutiva, Biden solicita a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, evaluar las aplicaciones y bloquear aquellas que supongan un riesgo para la seguridad. La orden reemplaza las medidas del ex Presidente Donald Trump dirigidas específicamente a empresas chinas -incluido el propietario de TikTok, ByteDance Ltd., y el propietario de WeChat, Tencent Holdings Ltd.- con las que buscaba prohibir el uso de estas aplicaciones en Estados Unidos, según informó Bloomberg.

Las medidas de Trump fueron impugnadas por las empresas de tecnología en tribunales estadounidenses.

La nueva orden tiene como objetivo aclarar los criterios que EU considera que perjudican los datos confidenciales de los estadounidenses, dijeron los funcionarios. Los datos incluyen información de identificación personal e información genética que iría a personas directamente vinculadas con adversarios extranjeros, incluida China, según una hoja de datos de la Casa Blanca.

Una revisión de seguridad nacional separada sobre la venta de TikTok a una compañía estadounidense está en curso y no está relacionada con esta medida, dijo un alto funcionario de la Administración.

El anuncio se produce el miércoles por la mañana, justo cuando Biden salía de viaje una semana a Europa, donde se espera que China sea un foco importante de discusión entre los países del Grupo de los Siete.