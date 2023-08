Revive Suprema Corte de EU regulación de 'armas fantasma'

Washington DC.- La Suprema Corte de Estados Unidos revivió temporalmente la regulación a las "armas fantasma", kits que se pueden comprar en línea y ensamblar en armas de fuego caseras imposibles de rastrear.

La breve orden de la Corte no dio razones, lo cual es típico cuando los jueces actúan en solicitudes de emergencia. La orden fue provisional, dejando el reglamento en vigor mientras avanza una impugnación en los tribunales.

La votación fue de 5 a 4, con el presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts Jr. y la jueza Amy Coney Barrett uniéndose a los tres miembros liberales de la Corte, los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, para formar una mayoría.

Los jueces Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh expresaron su desacuerdo. Como la mayoría de los jueces, no explicaron su razonamiento.

En 2022, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos actualizó sus reglamentos para definir los kits como armas de fuego según la ley para que el gobierno pudiera rastrearlos con más cuidado.

Las pistolas fantasma son kits que un usuario puede comprar en línea para ensamblar un arma de fuego completamente funcional.

No tienen números de serie, no requieren verificación de antecedentes y no proporcionan registros de transferencia para facilitar la trazabilidad. Los críticos dicen que son atractivos para las personas que tienen prohibido legalmente comprar armas de fuego.

Con información de The New York Times y Associated Press