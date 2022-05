Revisará Corte sentencia de texana que votó ilegalmente

Austin.— La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas le ha dicho a una corte de apelaciones inferior que vuelva a analizar la controvertida condena por voto ilegal de Crystal Mason, quien recibió una sentencia de cinco años de prisión por emitir un voto provisional en las elecciones de 2016 mientras se encontraba en libertad supervisada por una condena federal.

El tribunal estatal de última instancia para asuntos penales dictaminó el miércoles que un tribunal de apelaciones inferior había confirmado erróneamente la condena de Mason al concluir que era "irrelevante" para su enjuiciamiento que ella no supiera que no era elegible para votar. El fallo abre la puerta para que finalmente se le revoque la condena.

Los abogados de Mason recurrieron a la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas después de que la Segunda Corte de Apelaciones con sede en el condado de Tarrant descubriera que su conocimiento de que estaba en libertad supervisada y, por lo tanto, no era elegible para votar, era suficiente para una condena por voto ilegal. Mason ha dicho que no sabía que no era elegible para votar y que no habría arriesgado su libertad a sabiendas.

El miércoles, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas dictaminó que el tribunal de primera instancia “se equivocó al no requerir pruebas de que [Mason] tenía conocimiento real de que era un delito que ella votara mientras estaba en libertad supervisada”. Devolvieron el caso con instrucciones para que el tribunal inferior "evaluara la suficiencia" de las pruebas contra Mason.

“Me complace que el tribunal haya informado problemas con mi condena y estoy lista para defenderme de estos crueles cargos”, dijo Mason en un comunicado publicado el miércoles. “Mi vida ha dado un vuelco por lo que fue, en el peor de los casos, un malentendido inocente de emitir un voto provisional que ni siquiera se contó. He sido llamada a esta lucha por el derecho al voto y continuaré sirviendo a mi comunidad”.

El caso de Mason se remonta a 2016 cuando, después de descubrir que no estaba en la lista de votantes, la texana presentó una boleta provisional en las elecciones presidenciales de ese año siguiendo el consejo de un trabajador electoral. Su boleta fue rechazada porque no era elegible para participar en las elecciones mientras aún estaba en libertad supervisada por una condena por fraude fiscal federal. Pero fue arrestada unos meses después.

El enjuiciamiento de Mason dependía de una declaración jurada que firmó antes de emitir su voto provisional que requería que las personas juraran que “si soy un delincuente, he cumplido con todo mi castigo, incluido cualquier período de encarcelamiento, libertad condicional, supervisión, período de prueba o he sido indultado”.