Revisan documentos clasificados de Biden; se dice ‘sorprendido’

El presidente Joe Biden dijo ayer que estaba sorprendido de saber que documentos clasificados fueron llevados a su oficina personal, después de que se desempeñó como vicepresidente, y aseguró no saber qué hay en ellos.

En tanto, líderes demócratas y republicanos en el Capitolio piden más información sobre el descubrimiento y comenzó ya una revisión por parte del Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

Los documentos clasificados, alrededor de 10 en total, se encontraron en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, un instituto en el centro de Washington que Biden comenzó después de dejar la Casa Blanca en 2017.

Los abogados de Biden encontraron los documentos el 2 de noviembre y de inmediato los entregó a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA por sus siglas en inglés). La Casa Blanca confirmó que estaba cooperando con el Departamento de Justicia.

“Me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que hay registros del Gobierno que fueron llevados allí a esa oficina”, dijo Biden en una conferencia de prensa en la Ciudad de México el martes por la noche. “Hicieron lo que deberían haber hecho. Inmediatamente llaman a los Archivos, los entregan (los documentos) a los Archivos”, expresó.

“Pero no sé qué hay en los documentos. Mis abogados no me han sugerido que pregunte qué documentos eran. He entregado las cajas. Y estamos cooperando plenamente con la revisión, que espero que esté terminada pronto, y habrá más detalles en ese momento”, agregó.

El representante James Comer (R-Ky.), presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pidió ayer a la Casa Blanca y a los Archivos Nacionales que procesen antes del 24 de enero todos los documentos y comunicaciones entre NARA, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y los abogados de Biden que se relacionaron con los documentos clasificados; expresó su preocupación sobre un posible sesgo político en los Archivos Nacionales.

“NARA instigó una redada pública y sin precedentes del FBI en Mar-a-Lago, la casa del expresidente Trump, para recuperar los registros presidenciales. El tratamiento inconsistente de NARA de recuperar los registros clasificados en poder del expresidente Trump y el presidente Biden plantea dudas sobre el sesgo político en la agencia”, escribió Comer en una carta a Debra Steidel Wall, la archivista interina.

Además, el senador Mark R. Warner (D-Va.), presidente del Comité Selecto de Inteligencia, solicitó una sesión informativa sobre los documentos de Biden mientras renovaba una solicitud sobre los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, que está en el centro de una investigación criminal del Departamento de Justicia.

Los archivos de Biden se mezclaron con otros documentos personales, incluidos documentos relacionados con la planificación del funeral de Beau Biden, el hijo del presidente que murió en 2015, según una persona familiarizada con la investigación, quien al igual que otros habló con la condición del anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público.

Richard Sauber, un asesor especial de Biden, dijo en un comunicado que la Casa Blanca estaba cooperando con la investigación del Departamento de Justicia y señaló que los abogados de Biden entregaron rápidamente los documentos a los Archivos Nacionales que manejan los registros presidenciales, tras encontrarlos.