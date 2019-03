Revelan soborno a universidad con fundación

Ciudad de México— Llamadas que quedaron grabadas demuestran que los pagos que Lori Loughlin realizó para que sus hijas ingresaran a la Universidad del Sur de California (USC), fueron a través de una fundación, informó People.

La actriz y su esposo, Mossimo Gianulli, colaboraron con The Key Worldwide Foundation, propiedad de Rick Singer, quien se declaró culpable de múltiples cargos en su contra, además de que admitió que él planeó las trampas para ingresar a universidades de élite.

En una llamada, Singer alertó que su fundación se encontraba bajo auditoria.

"Sólo quiero decirte que mi fundación está siendo auditada", declaró el empresario, "me preguntaron por tus dos pagos de 200 mil dólares, y, por supuesto, no voy a decir nada sobre el dinero que diste a Donna Heinel (entrenadora del equipo de remo de la USC) para que tus niñas ingresen a la universidad a través del equipo".

Singer aclaró que hizo la llamada para que tanto su versión, como la de Loughlin y Giannulli, coincidieran en que realizaron una donación por 400 mil dólares a niños de escasos recursos.

"Así que solo debemos decir que hicimos una donación a la fundación es todo, fin de la historia", afirma la actriz.

Según la investigación realizada por fiscales federales, la llamada filtrada es sólo una parte del plan que tenían la familia de Loughlin y Singer de un elaborado plan en el que se tendrían que realizar más sobornos para conseguir la admisión de las jóvenes en el equipo de remo, aunque no saben remar.

En la declaración que la intérprete y su esposo realizaron, declararon que hicieron pasar a sus hijas como timoneles de un equipo de remo local, además de que, según ellos, pagaron un total de 500 mil dólares.