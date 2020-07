Revelan negocios que recibieron créditos de gobierno de Trump

The New York Times

Washington— La administración de Donald Trump fue presionada para que revelara cuáles empresas recibieron créditos de un programa por 660 mil millones de dólares que pretendía mantener a flote a los negocios pequeños, la información que fue dada a conocer este lunes mostró que los restaurantes, consultorios médicos y distribuidores de autos son unos de los principales que recibieron esos préstamos.

La información detallada fue confinada a empresas que recibieron créditos de más de 150 mil dólares. La administración señaló que el 86.5 por ciento de los créditos fueron por menos de esa cantidad, así que, el rápido vistazo sólo captó una parte de los negocios que tuvieron acceso a esos fondos.

Hasta ahora, los bancos han otorgado aproximadamente 4.9 millones de créditos a través del programa, con un promedio de 107 mil dólares de manera individual.

Casi 5 mil negocios recibieron créditos individuales entre 5 y 10 millones de dólares, de acuerdo a la información. La administración incluyó rangos de las cantidades, sin proporcionar cifras específicas.

Los números no incluyen detalles de casi 30 mil millones de dólares de créditos, que fueron regresados debido a que se detectó que las empresas no eran elegibles para este programa, preocupados de que no pudieran reunir los requisitos del mismo o reaccionaron a la crítica pública acerca de que las grandes empresas estuvieran obteniendo esos fondos.