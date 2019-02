Revelan lista de más de 200 curas pedófilos

Las cinco diócesis católicas de Nueva Jersey identificaron el miércoles a más de 180 sacerdotes acusados creíblemente de abusar sexualmente de menores de edad, mientras que dos diócesis católicas del estado de Virginia publicaron hoy sendas listas con los nombres de un total de 58 clérigos acusados del mismo delito cometido a lo largo de varias décadas.

La decisión surge luego de que el año pasado un jurado investigador de Pensilvania detalló casos de abusos en ese estado, y más de una veintena de estados en consecuencia han nombrado a los curas denunciados.

Los acusados en Nueva Jersey eran curas y diáconos de las diócesis de Camden, Trenton, Metuchen y Paterson, y de la arquidiócesis de Newark. Muchos de los mencionados ya han fallecido y otros ya no son parte del clero.

El cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark, que nombró a 63 antiguos curas, dijo en un comunicado que esperaba que la divulgación de los nombres traiga consuelo a aquellas personas cuyas vidas han sido profundamente ultrajadas.

La diócesis de Camden mencionó a 56 sacerdotes y un diácono; la de Trenton, 30 sacerdotes; la de Paterson 28 y la de Metuchen nueve, aparte de otros dos que están siendo investigados por las autoridades civiles.

El fiscal general de Nueva Jersey Gurbir Grewal creó una comisión a fines del año pasado para investigar casos de abusos sexuales por parte de curas en el estado, poco después de que un jurado investigador en Pensilvania elaboró un informe que identificó a más de 300 curas abusadores y más de mil víctimas en ese estado.

"Si bien este es un paso positivo hacia la transparencia y la rendición de cuentas, espero que este espíritu de apertura continúe a lo largo de nuestra investigación y en las respuestas a nuestros pedidos de registros e información", dijo Grewal en un comunicado el miércoles.

En la lista está Theodore McCarrick, ex arzobispo de Newark que fue arzobispo de Washington, D.C. entre el 2000 y el 2006, y que fue expulsado del clero en junio.

Varios curas que sirvieron a la arquidiócesis de Newark han sido acusados de abusar de niños que eran Boy Scouts, según versiones publicadas. Otros de los identificados han sido arrestados o convictos o se han declarado culpables y han regresado al clero tras un período condicional o tras tratamiento, según registros del tribunal y reportes publicados.

Mientras tanto, en el estado de Virginia, dos diócesis católicas publicaron sendas listas con los nombres de un total de 58 clérigos acusados de haber cometido abusos sexuales a menores a lo largo de las últimas cinco décadas.

En una carta firmada por el obispo de Richmond, Barry C. Knestout, y publicada en la página web de la propia congregación, el religioso dio a conocer, en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas, los nombres de 42 clérigos sobre los que pesan acusaciones creíbles.

Además del listado de nombres, en los que se detalla qué sacerdotes han sido suspendidos o expulsados y cuáles ya fallecieron, Knestout aprovecha la misiva para expresar sus disculpas a las víctimas.

"A todos aquellos que sufrieron abusos del clero, lo lamento sincera y profundamente. Lamento que hayáis tenido que soportar la carga del daño que sufristeis de manos de aquellos en quienes confiabais", escribió el obispo.

En una carta en tono similar, el obispo de Arlington, Michael F. Burbidge, reveló los nombres de 16 miembros de su congregación que se han enfrentado a esas mismas acusaciones, algunas de las cuales se refieren a hechos ocurridos en 1974.

"La publicación de esta lista nos provocará una serie de emociones a todos nosotros. Vergüenza, frustración, enfado y dolor; son todas emociones naturales en un momento como este, y las comparto", aseguró Burbidge en la misiva.

La divulgación de estos nombres se produce en el marco de la controversia que suscitó el pasado mes de agosto la publicación de un informe judicial en el estado de Pensilvania en el que se denunciaban miles de casos de abusos a menores por parte de miembros de la iglesia católica.

Después de la publicación de este informe, cerca de 50 diócesis han publicado listas con nombres de más de mil 200 curas acusados de abuso sexual a menores.

En ese documento, el jurado de Pensilvania criticaba que todos los casos identificados fueron dejados de lado por los líderes de la Iglesia que prefirieron proteger a los abusadores y a la institución, sobre todo.

Por su parte, el Vaticano calificó de criminales los abusos de sacerdotes a menores descritos en el informe de Pensilvania y consideró que debería haber asunción de responsabilidad de los abusadores y de quienes permitieron que se produjeran.

Las listas publicadas el miércoles provienen de versiones difundidas anteriormente. No incluyen detalles específicos de cada denuncia, ni de cuándo ocurrió cada incidente denunciado.