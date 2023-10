Revela espejo una sorpresa sobre el cerebro de las aves

The New York Times | En el estudio, los gallos no advirtieron al pájaro en el espejo

Nueva York.- La idea de un pollo corriendo con la cabeza cortada, inspirada en una historia de la vida real, puede hacer que parezca que el pájaro no tiene mucho que hacer arriba. Pero Sonja Hillemacher, investigadora del comportamiento animal de la Universidad de Bonn en Alemania, siempre supo que los pollos eran más que una simple fuente de alitas y nuggets. "Son mucho más inteligentes de lo que piensas", dijo Hillemacher. Ahora, en un estudio publicado el miércoles en la revista PLOS One, Hillemacher y sus colegas dicen haber encontrado evidencia de que los gallos pueden reconocerse a sí mismos en los espejos. Además de arrojar nueva luz sobre el intelecto de los pollos, los investigadores esperan que su experimento pueda impulsar reevaluaciones de la inteligencia de otros animales. Común pero controvertida La prueba del espejo es una prueba de autoconciencia común, pero controvertida. Fue introducida por el psicólogo Gordon Gallup en 1970. Albergó a chimpancés con espejos y luego les marcó la cara con tinte rojo. Los chimpancés no parecieron darse cuenta hasta que pudieron ver sus reflejos, y luego comenzaron a inspeccionar y tocar el punto marcado en sus caras, sugiriendo que se reconocían en el espejo. Desde entonces, la prueba del espejo se ha utilizado para evaluar el autorreconocimiento en muchas otras especies. Pero sólo unos pocos, como los delfines y los elefantes, han pasado. Después de ser probada en primates, la prueba del espejo quedó "de alguna manera sellada de una forma casi mágica, como sagrada", dijo Onur Güntürkün, neurocientífico de la Universidad Ruhr de Bochum en Alemania y autor del estudio que trabajó con Hillemacher e Inga Tiemann, también en la Universidad de Bonn. Pero diferentes procesos cognitivos están activos en diferentes situaciones, y no hay razón para pensar que la prueba del espejo sea precisa para animales con capacidades sensoriales y sistemas sociales muy diferentes a los de los chimpancés. Adaptan la acción Los gallos no pasaron la clásica prueba del espejo. Cuando el equipo los marcó con polvo rosa, los pájaros no mostraron ninguna inclinación a inspeccionar o tocar la mancha frente al espejo como lo hacían los chimpancés del doctor Gallup. Como alternativa, el equipo probó la autoconciencia de los gallos de una manera más amigable para las aves. Los gallos no cantan simplemente por la mañana para despertar a los agricultores. Se sabe que gritan para advertirse unos a otros cuando un halcón sobrevuela sus cabezas. Pero cuando están solos y hay un depredador cerca, permanecen en silencio para evitar llamar la atención. Hillemacher peleó a los gallos y les dio tiempo en un recinto con un espejo, para que pudieran acostumbrarse a la configuración experimental. Debido a que los gallos advierten a los demás de manera más confiable que las gallinas, el equipo decidió centrarse en ellos, pero creen que los resultados de la prueba se aplican a todas las gallinas. Luego proyectó una silueta de halcón sobre los gallos para ver cómo reaccionarían. Cuando se vio otro gallo a través de un tabique, el gallo objeto de un experimento gritó para advertir al otro del peligro. Cuando se quedó solo sin espejo, el pájaro se quedó quieto. Cuando había otro gallo presente, pero bloqueado de la vista por un espejo, el sujeto de prueba todavía tendía a permanecer en silencio. Se toman su trabajo en serio Los investigadores interpretaron que este comportamiento significaba que el gallo no percibió que su reflejo era otro gallo, y sintieron que también mostraba que las aves se sentían entre sí con la vista, no con el oído ni con el olfato. Kohda enfatizó la necesidad de realizar más experimentos de control para descartar otras posibilidades, él sabe bien lo difícil que puede ser persuadir a los científicos.